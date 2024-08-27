В Україні знову відключають світло: які графіки діють та коли електрика буде 24/7

Яка наразі ситуація у енергосистемі України, скільки триватимуть жорсткі обмеження електроенергії та чи будуть тривалі відключення світла восени – в ексклюзиві TSN.UA.

Україна оговтується від однієї з найбільших повітряних атак ворога. По всій Україні запроваджують жорсткі графіки відключення електроенергії. До 70% населення залишиться без світла. Яка наразі ситуація у енергосистемі України, скільки триватимуть жорсткі обмеження електроенергії та чи будуть довготривалі відключення світла восени – дивіться в ексклюзиві журналістки Вікторії Панченко для TSN.UA.

Гатили по енергетичній системі

26 серпня РФ здійснила масовану атаку на Україну, зокрема ціллю ворога були об'єкти енергосистеми країни. Президент України назвав цей обстріл одним із найбільших ударів по Україні. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні “Шахедів” атакували нашу державу.

У свою чергу, міністр енергетики України Герман Галущенко написав, що під прицілом була енергетична система країни.

"Ворог знову тероризує всю Україну ракетами. Під прицілом енергетика. Ворог не залишає планів позбавити українців світла. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Ситуація складна, наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", – зазначив Галущенко.

Жорсткі обмеження електропостачання

Експерти прогнозують, що через масовану атаку, по країні і зокрема у столиці можуть запровадити жорсткі обмеження електропостачання. Про це повідомив Київ24 колишній міністр енергетики Іван Плачков.

"Обмеження будуть діяти не тільки 27 серпня. Я думаю, тиждень-два, якщо не буде таких масованих атак", – каже Плачков.

Росіяни прагнули створити для українців “тотальний блекаут”, наголошує Плачков. Задля досягнення мети, росіяни били по розподільчих системах і системах видачі електроенергії, зокрема гатили по Київській ГЕС.

"Були удари по розподільчих системах і системах видачі електроенергії, в тому числі й на АЕС. Був удар і по Київській ГЕС. Там теж частково пошкоджено енергообладнання. Зараз проводять серйозні роботи. Треба відновити схему більш надійно для можливості забезпечення в повному обсязі споживачів", – каже міністр енергетики.

Як повідомляв керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, загрози прориву греблі немає.

Водночас начальник Київської ОВА Руслан Кравченко після атаки заявив, що триває ліквідація наслідків російської атаки у Київській області та повідомив, що дамба критичних пошкоджень не зазнала. Про це Кравченко розповів у ефірі ТСН у межах телемарафону “Єдині новини”.

Графіки відключень світла

Через масований удар росіян по українській енергетиці почали знову застосовувати жорсткі графіки відключення світла. Наскільки складна ситуація та як довго триватимуть відключення розповіла заступниця міністра енергетики Світлани Гринчук в ефірі "Інтера" в рамках телемарафону.

Ба більше, через наймасовішу атаку по Києву 50-70% споживачів можуть залишитися без світла. Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко. Зокрема, 27 серпня в Україні будуть діяти планові графіки вимкнень світла. Графіки застосують у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях у три та чотири черги відключень. Також не виключені обмеження електроенергії у “сірій” зоні. Про це повідомили у ДТЕК.

Графіки відключень на 27.08

Попередньо за інформацією від Укренерго в місті Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень.

00:00 до 06:00 - три черги відключень

06:00 до 11:00 - чотири черги

11:00 до 15:00 - три черги

15:00 до 21:00 - чотири черги

21:00 до 00:00 - три черги

Висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень графіків.

Нагадаємо, що за вказівкою "Укренерго" ще 26 серпня застосували екстрені відключення світла. Через це було ухвалено рішення розгорнути "Пункти Незламності" у Києві, заявили у КМВА.

"У зв’язку зі складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі та, зокрема, за вказівкою Укренерго щодо введення екстрених відключення світла, було прийняте рішення розгорнути Пункти Незламності по місту Києву. Енергетики працюють аби повернути світло. Зберігайте спокій і будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги", – зазначили у КМВА.

Чи буде більше відключень?

Напередодні масованого обстрілу України член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк давав оптимістичні прогнози щодо забезпечення світлом українців.

"Якщо не буде нових ракетних атак на енергетичну інфраструктуру, наші енергетики зможуть до зими відновити достатній обсяг генерації. Це дозволить при помірних морозах (наприклад, -2-3 градуси) уникнути тривалих відключень, можливо, з обмеженнями на кілька годин на добу. Якщо ж температура впаде до -10-15 градусів, відключення можуть бути тривалішими", – каже Нагорняк.

Однак, все змінила атака на енергосистему України 26 серпня. Поки що складно прогнозувати, чи вплинула вона на можливість безперебійного електропостачання у вересні-жовтні. Однак плани щодо підготовки системи до зими будуть відкориговані. Про це повідомив радник прем'єр-міністра України, член Наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко.

"Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні-жовтні. Але думаю, що до кінця дня ми розумітимемо ситуацію, і оперативно буде відкориговано зусилля з енергозабезпечення", – каже він.

Бойко також повідомив, що за відсутності російських атак, до кінця жовтня не планувались великі обмеження або ж загалом відключення світла, адже в цей період очікувалось мінімальне навантаження на енергосистему.

"Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які, безумовно, будуть носити знак "мінус", і відповідно скоригувати плани з підготовки до зими", – підсумував радник прем'єра Юрій Бойко.

Раніше видання POLITICO написало, що напередодні "найскладнішої в історії" України зими атомна енергетика є чи не єдиним порятунком для країни.

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