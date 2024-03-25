В Україні знову запровадили графіки відключення світла: де і наскільки

Впродовж кількох днів ворог не припиняє спроб знеструмити всю Україну. 25 березня “Шахедами” РФ атакувала Миколаїв та Одесу. В останній повідомляють про екстрені відключення світла. Досі оговтуються від ударів у Кривому Розі, а в Харкові, попри наймасштабніші руйнування об’єктів критичної інфраструктури, дивом знайшли спосіб відновити роботу метро.

Чому окупанти після довгої паузи знову б’ють по енергетиці та чи варто готуватися українцям до нових блекаутів, розповів в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Новий удар по українській енергетиці

25 березня Росія завдала концентрованого удару по енергетичних об’єктах на Миколаївщині та Одещині. На два українські регіони вночі летіли як ракети, так і іранські “Шахеди”. Спочатку ворог спробував зашкодити українській ППО, запустивши по Одещині спеціальну антирадіолокаційну ракету Х-31П, втім невдало. Далі, хвилями полетіли дрони, 8 з них збила ППО.



“Перед атакою дронами з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, намагаючись зашкодити роботі ППО, російські терористи випустили по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П. Ракета втратила бойову спроможність в повітрі. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Далі ворог атакував кількома хвилями дронів типу “Shahed-131/136” з акваторії Чорного моря. По чотири ударних БпЛА було збито на Одещині та Миколаївщині”, — повідомили в Силах оборони півдня України.

У Миколаєві приліт

Утім, без руйнувань, на жаль не обійшлося. Підступна тактика ворога, а саме маневри прямо над житловими будинками, роблять збиття важчим і небезпечнішим. У Миколаївський області ворог влучив по енергетичному об’єкту. В обласному центрі уламки дрона поранили людей у приватному секторі.



“Ворожі дрони традиційно баражували серед житлових кварталів населених пунктів. Внаслідок падіння збитого “Шахеду” в приватному секторі Миколаєва сталося руйнування двоповерхового житлового будинку, там також була пожежа, яку ліквідували фахівці ДСНС. Вибуховою хвилею побито кілька навколишніх будинків. За попередніми даними 11 людей отримали поранення, 2 госпіталізовано, іншим надано допомогу на місці”, — зазначили в Силах оборони півдня.

Руйнування є в Одесі

Прилетіло і по Одесі. За даними мерії, там уламками збитого “Шахеда” пошкодило енергетичний об’єкт. Попри те, що критична інфраструктура вже підключена до мережі, у ДТЕК ситуацію в місті досі називають складною — там діють екстрені відключення світла. Задля економії у місті 25 березня не працюватиме увесь електротранспорт.



“В Одесі діють екстрені відключення світла — ситуація в енергосистемі залишається складною. Ворог знову завдав шкоди роботі енергосистеми. Через нічну атаку з ладу вийшов один із енергооб'єктів НЕК Укренерго. Як наслідок, без світла залишилися жителі Пересипського району.

Однак ситуація залишається складною — високовольтні об'єкти не можуть передати всю необхідну місту потужність. ДТЕК Одеські електромережі вимушений застосовувати екстрені відключення в Одесі та Одеському районі області. Тобто, графіки не діють”.

Ситуація в Харкові

У Харкові енергетики творять справжні дива. Нагадаємо, що 22 березня місто зазнало наймасштабнішого удару по енергетиці. Загарбники випустили по Харківщині 21 ракету і повністю знеструмили місто: без електрики залишились понад 700 тисяч мешканців, не працювали навіть світлофори. Тоді мер Терехов назвав ракетну атаку безпрецедентною, а руйнування наймасштабнішими за всю війну. Жодних прогнозів тоді робити ніхто і не наважився, але вже 25 березня у місті запрацювало метро.

“Наші енергетики зробили, здавалося б, неймовірне і у нас зʼявилася змога запустити метро. Підземка працює по всіх лініях, інтервал руху 20 хвилин”, — повідомив Терехов.

Ситуація зі світлом у місті покращиться приблизно за тиждень. Про це 25 березня заявив керівник “Укренерго” Володимир Кудрицький. Каже, Харкову потрібне нове обладнання:

“Не хочу давати прогнозів, оскільки ситуація дійсно складна, і не хотів би давати обіцянок, які ми не зможемо виконати. Але думаю, що наприкінці наступного тижня чи днів за 8-9 вдасться суттєво покращити ситуацію з енергозабезпеченням міста”.

24 березня Ігор Терехов повідомляв, що близько 60% жителів міста уже були підключені до опалення, а електропостачання було у 40% містян. Водопостачання та водовідведення відновлене практично в усіх будинках. Складнощі в місті через руйнування трансформаторних підстанцій та на ТЕЦ.

Кривій Ріг оговтується

Оговтується від ударів по енергетичних об’єктах і Кривий Ріг. 24 березня рашисти там пошкодили тепломережу і лінію електропередач. Тимчасово у місті діяли графіки аварійних відключень світла, але вже за добу ситуація стабілізувалась, заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. У ДТЕК повідомили про скасування екстрених відключень.

“Щодо ситуації в Кривому Розі в цілому, то усі служби міста, лікарні, соціальні установи — працюють. Аварійні графіки відключень, запроваджені вчора вдень енергетиками, вночі було скасовано. Але ситуація непроста, ліквідація наслідків ворожих ударів продовжується. Тому про всяк випадок тримайте зарядженими гаджети та павербанки”.

Б’ють, щоб знеструмити українську оборонку. Саме таку причину поновлення масштабних ударів по енергетиці озвучили фахівці з Інституту вивчення війни. На думку аналітиків, росіяни намагаються скористатися тим, що Україні бракує не тільки сучасних систем ППО, але й ракет до тих, які вже в строю. Атаки повторюватимуться знову.

“Посилені російські удари взимку 2023-2024 років були націлені на підприємства української оборонно-промислової бази, а російські удари по енергетичній інфраструктурі на початку весни 2024 року, ймовірно, мають на меті зруйнувати енергетичну мережу, щоб частково зупинити зусилля України щодо швидкого розширення її оборонно-промислової бази”.

Нагадаємо, що у ніч проти 22 березня 2024 року російські війська обстріляли 136 енергетичних об’єктів у Запорізькій, Хмельницькій, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській, Вінницькій, Львівській та Івано-Франківській областях. Внаслідок удару значно пошкоджено найбільшу в Україні гідроелектростанцію — ДніпроГЕС. Це була найбільша атака на українську енергетичну інфраструктуру з лютого 2022 року.



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