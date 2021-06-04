В Україні знову запрацюють центри масового щеплення: чи вистачить усім вакцини

Вакцинуватимуть тих, хто став у чергу через застосунок "Дія".

У вихідні в Україні запрацюють центри масової вакцинації, де щеплення китайським препаратом CoronaVac зможуть отримати ті, хто став у чергу через застосунок "Дія".

Чи вистачить на всіх вакцини, розповіли у ТСН.Ранок 4 червня.

Крім Києва, Львова та Одеси, які почали це робити минулого тижня, отримати експресщеплення можна буде також у Тернополі та Полтаві. Вакцини, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я, має вистачити.

"Зараз законтрактовано державою близько 20 мільйонів доз вакцини. За тими розрахунками і планами, які зараз розроблені МОЗ, такого (не вистачить вакцини - Ред.) не має бути", - наголосив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Слід зауважити, що днями до України прибуло ще 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca, яка вироблена в Європі. Це партія надійшла в межах програми COVAX. Препарат використають для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакциною CoviShield, а таких нині понад 840 тисяч. Це медики, військові, соцпрацівників, силовики і люди віком 65+.

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Як повідомлялося, минулого тижня у трьох містах - ц Києві, Львові та Одесі, відкрили центри масової вакцинації. Працюватимуть вони тільки у вихідні. У Львові - на стадіоні "Арена Львів". В Одесі - на базі стадіону місцевої юридичної академії. У Києві - у Міжнародному виставковому центрі на лівому березі столиці. Роблять щеплення після телефонного запрошення: тим, хто записався в лист очікування в застосунку, через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗу.

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