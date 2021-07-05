В Україні зросла кількість пунктів для щеплення від коронавірусу: більшість з них працюватиме щоденно

Найбільший в Україні центр вакцинації розташований у Києві.

В Україні збільшили кількість пунктів, де можна зробити щеплення від коронавірусу. Від понеділка, 5 липня, у більшість із них будуть працювати щоденно: від 10:00 до 17:30.

Що необхідно для того, щоб вакцинуватися, і де це можна зробити - розповіли у Сніданку з 1+1.

Найбільший в Україні центр вакцинації розташований у Києві - це пукт у міжнародному виставковому центрі. Він також від сьогодні працюватиме кожного дня. Але ще на початку року все було зовсім по-іншому. Тоді графік вакцинації, де визначені категорії, які почергово могли отримати доступ до імунізації від COVID-19. Це були люди літнього віку, медики, а потім правоохоронці, освітяни.

Тоді здавалося, що вакцина в дефіциті та отримати свою дозу майже не реально. Натомість зараз вакцинуватися можуть всі дорослі українці. Уже немає ніякого ажіотажу, а тому зробити щеплення можна в будь-який день. В Україні є понад дві тисячі місць, де можна зробити щеплення від коронавірусу. Щоб не чекати в черзі, можна через сайті HELSI.me вибрати конкретний час і прийти отримати вакцину. Крім того, по всьому Києву вже запрацювали мінівакцинальні центри - це 21 пункт, які розташовані в поліклініках. Працюють вони від 9:00 до 15:00.

Так само, щоденно зробити щеплення можна у всіх регіонах України. На сайті HELSI.me легко знайти зручний Кабінет вакцинації від COVID-19. Там одразу можна вибрати день і час. Наприклад, у Чернівцях зараз працюють п''ять таких пунктів у поліклініках. В області вони є в усіх районах і навіть у деяких великих селах, а тому далеко їхати за вакциною не треба.

Як повідомлялося, вперше 29 та 30 травня у Києві, Львові та Одесі почали працювати центри масової вакцинації. Там роблять щеплення проти коронавірусу людям зі "списку очікування".

Українцям почали видавати свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка. Утім, для цього потрібно вакцинуватися двома дозами препарату. Документ називається Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Воно двома мовами: українською та іноземною - це може бути англійська або французька. На бланку вказані особисті дані, прізвище, ім’я, дата народження.

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