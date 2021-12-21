В Україні зросла вартість яєць: у чому причина здорожчання

В Україні зменшується виробництво яєць.

За даними Держстату, виробництво яєць в Україні скоротилося на 14%. Така ситуація вплинула й на ціни.

Чому так сталося напередодні свят і чи зміниться ситуація, розповіли у Сніданку з 1+1.

Фермер Максим Сьомочкін уже три роки із родиною веде господарство. За його словами, основна причина здорожчання яєць і зменшення їхнього виробництва - це зниження потужностей великих виробників. "За рік на 25% втратили потужності. Це дуже впливово на об'єм яйця. Кроім того, яйце в собівартості дуже виросло", - пояснив він.

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На ціни у фермерських господарствах впливає й сезонність. Взимку саме свійські кури зазвичай несуть менше яєць. Якщо ж казати про масштаби промислові, то за за 11 місяців 2021 року виробництво яєць в Україні скоротилося на 13,5% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Економіст Олег Пендзін каже, що перша причина - це падіння попиту на українські яйця з Європи: "Призвело до того, що у нас відбулося скорочення виробництва. Окрім цього, росте ціна на енергоносії. Саме це робить собівартість виробництва більшою".

Виробництво яєць скоротилося: в чому причина та як це вплине на ціну

Інша причина - ціни на зернові. "Так, у півтора рази зросла ціна на кукурудзу. А 60% вартості яйця - це кукурудза. Наразі на українському ринку дефіциту яєць не відчувається. Утім, якщо збережеться таке падіння обсягів виробництва, то в нас можуть з'явитися підвалини для росту ціни на яйця", - наголосив він.

Поки що сподіватися на падіння цін на яйця причин розраховувати немає. Втім, традиційно вони можуть подешевшати ближче до весни.

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