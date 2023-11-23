В Україні зростає дефіцит електрики ще до масованих ударів РФ: чи готуватися до відключень світла

Станом на 23 листопада споживання електроенергії продовжує зростати.
У середу, 22 листопода, із приходом перших серйозних морозів в енергосистемі України зафіксували дефіцит електроенергії. Аби збалансувати систему, "Укренерго" довелося застосувати аварійну допомогу від країн-сусідів.
Чи готова енергосистема України до навантаження взимку і що буде під час перших масованих обстрілів окупантів - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Які причини дефіциту в енергосистемі України
У пресслужбі "Укренерго" назвали такі причини дефіциту:
- збільшення споживання через похолодання, що спричинило додаткове навантаження на електростанції,
- підвищена аварійність блоків електростанцій, як пояснили в енергокомпанії, частину енергоблоків ще відбудовують після влучань російських ракет і дронів, а відновлені не можуть нести таке ж навантаження, як до пошкодження.
- недостатність обсягів імпорту електроенергії з Євросоюзу.
Тож українців закликають дбайливо споживати електроенергію протягом доби:
- з 9-00 до 19-00 все, що можна не вмикати - не вмикаємо, все зайве - вимикаємо.
- особливо уважно - з 17-00 до 19-00. В цей час мінімально використовуйте енергоємні електроприлади.
- не вмикайте одночасно потужні електроприлади, зменшіть час роботи обігрівачів та бойлерів, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, переносьте прання на нічні години доби.
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Чи будуть українці без світла ще до масованих атак РФ: що кажуть експерти
Експерт з питань паливного-енергетичного комплексу Геннадій Рябцев у коментарі ВВС Україна називає таку ситуацію "нормальною" і закликає не драматизувати повідомлення про дефіцит електроенергії. За його словами, ситуацію з нестачею електроенергії Україна вже тривалий час вирішує за допомогою імпорту з боку західних сусідів – Словаччини, Румунії, Молдови.
"Це нормально. Ми зараз працюємо в синхронному режимі з ними. Коли в нас виникає нестача в окремі години, то ми залучаємо наших сусідів. Коли в них виникає дефіцит – вони користуються нашими можливостями", – пояснює фахівець.
Чи будуть відключення світла через похолодання: оцінка Yasno
Гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко запевнив, що електроенергії вистачає і похолодання не спричинять відключень світла.
"Ми бачимо, що кожен день трошки холодає, трошки зростає споживання. Але я завжди кажу, що ми пережили серпень, він був досить спекотним з великим споживанням. В нас, по-перше, вистачає електроенергії, по-друге, мережі в цілому по країні справляються. Тому ми зі світлом – це гарна новина", – зауважив він.
Чи загрожують Україні блекаути взимку: прогнози міністра енергетики та голови "Укренерго"
І голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, і міністр енергетики Герман Галущенко дали оптимістичний прогноз щодо проходження зими.
За словами Кудрицького, ризики є, адже 800 ракет – це не малий ресурс для того, щоб щось пошкодити в енергосистемі, однак він вважає, що не треба панікувати.
"Енергосистема України витримає будь-які атаки з боку ворога і в весну увійдемо з робочою енергосистемою. Думаю, що всі будемо зі світлом теж", – заявив Кудрицький, однак він не виключає, що можуть виникнути проблеми через обстріли.
Він наголосив, що на майбутнє найкращим захистом для української генерації є її розосередження.
Про ризики, але тимчасові, говорить також міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, цьогоріч в Україні вперше підготували системи захисту від ворожих атак.
"Система готова до проходження сезону і з точки зору генерації, і з точки зору передачі електроенергії. Тому єдине, що може вплинути драматично, – це дійсно обстріли. Спрогнозувати, який буде масштаб тих обстрілів, який вплив буде, які руйнування будуть – це дуже складно. Тому, безумовно, окрім підготовки просто системи, є ще запроваджені системи захисту, які ми теж вперше реалізуємо", - розповів Герман Галущенко.
Однак міністр додав, що в разі потужних атак, в Україні можливі тимчасові блекаути.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Блекаути і графіки відключень світла будуть? | Міністр енергетики Герман Галущенко
Графіки відключення світла розроблені
Попри оптимістичні прогнози влади, графіки відключення електроенергії в Україні розробили та затвердили для всіх областей ще у жовтні. Деякі органи місцевої влади та енергетичні компанії опублікували графіки відключень світла у своїх регіонах ще у вересні, а деякі - лише нещодавно. Однак у НАК "Укренерго" наголошують, що вони будуть задіяні лише у разі потреби.
Тим часом у ДТЕК зазначили, що графіки відключень електроенергії будуть застосовуватися лише у разі двох причин:
- обмежена генерація електроенергії не зможе покрити потреби у струмі;
- через нові російські обстріли енергетичні об'єкти вийдуть з ладу.
Нагадаємо, Україна створила три рівні захисту від російських атак та дронів.
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