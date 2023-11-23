В Україні зростає дефіцит електрики ще до масованих ударів РФ: чи готуватися до відключень світла

У середу, 22 листопода, із приходом перших серйозних морозів в енергосистемі України зафіксували дефіцит електроенергії. Аби збалансувати систему, "Укренерго" довелося застосувати аварійну допомогу від країн-сусідів.

Чи готова енергосистема України до навантаження взимку і що буде під час перших масованих обстрілів окупантів - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Які причини дефіциту в енергосистемі України

У пресслужбі "Укренерго" назвали такі причини дефіциту:

збільшення споживання через похолодання, що спричинило додаткове навантаження на електростанції,

підвищена аварійність блоків електростанцій, як пояснили в енергокомпанії, частину енергоблоків ще відбудовують після влучань російських ракет і дронів, а відновлені не можуть нести таке ж навантаження, як до пошкодження.

недостатність обсягів імпорту електроенергії з Євросоюзу.

Тож українців закликають дбайливо споживати електроенергію протягом доби:

з 9-00 до 19-00 все, що можна не вмикати - не вмикаємо, все зайве - вимикаємо.

особливо уважно - з 17-00 до 19-00. В цей час мінімально використовуйте енергоємні електроприлади.

не вмикайте одночасно потужні електроприлади, зменшіть час роботи обігрівачів та бойлерів, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, переносьте прання на нічні години доби.

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Чи будуть українці без світла ще до масованих атак РФ: що кажуть експерти

Експерт з питань паливного-енергетичного комплексу Геннадій Рябцев у коментарі ВВС Україна називає таку ситуацію "нормальною" і закликає не драматизувати повідомлення про дефіцит електроенергії. За його словами, ситуацію з нестачею електроенергії Україна вже тривалий час вирішує за допомогою імпорту з боку західних сусідів – Словаччини, Румунії, Молдови.

"Це нормально. Ми зараз працюємо в синхронному режимі з ними. Коли в нас виникає нестача в окремі години, то ми залучаємо наших сусідів. Коли в них виникає дефіцит – вони користуються нашими можливостями", – пояснює фахівець.

Блекаут у Києві 2022 року / Фото: Associated Press

Чи будуть відключення світла через похолодання: оцінка Yasno

Гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко запевнив, що електроенергії вистачає і похолодання не спричинять відключень світла.

"Ми бачимо, що кожен день трошки холодає, трошки зростає споживання. Але я завжди кажу, що ми пережили серпень, він був досить спекотним з великим споживанням. В нас, по-перше, вистачає електроенергії, по-друге, мережі в цілому по країні справляються. Тому ми зі світлом – це гарна новина", – зауважив він.

Чи загрожують Україні блекаути взимку: прогнози міністра енергетики та голови "Укренерго"

І голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, і міністр енергетики Герман Галущенко дали оптимістичний прогноз щодо проходження зими.

За словами Кудрицького, ризики є, адже 800 ракет – це не малий ресурс для того, щоб щось пошкодити в енергосистемі, однак він вважає, що не треба панікувати.

"Енергосистема України витримає будь-які атаки з боку ворога і в весну увійдемо з робочою енергосистемою. Думаю, що всі будемо зі світлом теж", – заявив Кудрицький, однак він не виключає, що можуть виникнути проблеми через обстріли.

Він наголосив, що на майбутнє найкращим захистом для української генерації є її розосередження.

Про ризики, але тимчасові, говорить також міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, цьогоріч в Україні вперше підготували системи захисту від ворожих атак.

"Система готова до проходження сезону і з точки зору генерації, і з точки зору передачі електроенергії. Тому єдине, що може вплинути драматично, – це дійсно обстріли. Спрогнозувати, який буде масштаб тих обстрілів, який вплив буде, які руйнування будуть – це дуже складно. Тому, безумовно, окрім підготовки просто системи, є ще запроваджені системи захисту, які ми теж вперше реалізуємо", - розповів Герман Галущенко.

Однак міністр додав, що в разі потужних атак, в Україні можливі тимчасові блекаути.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Блекаути і графіки відключень світла будуть? | Міністр енергетики Герман Галущенко

Графіки відключення світла розроблені

Попри оптимістичні прогнози влади, графіки відключення електроенергії в Україні розробили та затвердили для всіх областей ще у жовтні. Деякі органи місцевої влади та енергетичні компанії опублікували графіки відключень світла у своїх регіонах ще у вересні, а деякі - лише нещодавно. Однак у НАК "Укренерго" наголошують, що вони будуть задіяні лише у разі потреби.

Тим часом у ДТЕК зазначили, що графіки відключень електроенергії будуть застосовуватися лише у разі двох причин:

обмежена генерація електроенергії не зможе покрити потреби у струмі;

через нові російські обстріли енергетичні об'єкти вийдуть з ладу.

Нагадаємо, Україна створила три рівні захисту від російських атак та дронів.

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