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В Україні зростає дитяча захворюваність на коронавірус: коли почнеться масова вакцинації підлітків

В Україні зростає дитяча захворюваність на коронавірус: коли почнеться масова вакцинації підлітків

Associated Press

За словами Ляшка, на масову вакцинацію підлітків переходити передчасно.

Міністерство охорони здоров'я не забороняє вакцинацію підлітків від 12 років, але віддає пріоритет віковій групі "60+". Оскільки, за статистикою захворювань, в Україні найбільше нових випадків серед дорослих.

Про це 30 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

А 80% смертельних випадків від коронавірусу припадають на людей віком від шістдесяти років. Із них не вакциновані - 98% відсотків людей. 

"Сьогодні у нас найбільше хворіють дорослі і найбільше летальних випадків у людей старше 60 років. Тому поки ми не вакцинуємо 50-70% дорослого населення, на масову вакцинацію підлітків переходити передчасно", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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