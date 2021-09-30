В Україні зростає дитяча захворюваність на коронавірус: коли почнеться масова вакцинації підлітків

В Україні зростає дитяча захворюваність на коронавірус: коли почнеться масова вакцинації підлітків

За словами Ляшка, на масову вакцинацію підлітків переходити передчасно.

Міністерство охорони здоров'я не забороняє вакцинацію підлітків від 12 років, але віддає пріоритет віковій групі "60+". Оскільки, за статистикою захворювань, в Україні найбільше нових випадків серед дорослих.

Про це 30 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

А 80% смертельних випадків від коронавірусу припадають на людей віком від шістдесяти років. Із них не вакциновані - 98% відсотків людей.

"Сьогодні у нас найбільше хворіють дорослі і найбільше летальних випадків у людей старше 60 років. Тому поки ми не вакцинуємо 50-70% дорослого населення, на масову вакцинацію підлітків переходити передчасно", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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