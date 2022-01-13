В Україні зростає вартість квартир: скільки і як довго треба відкладати, аби назбирати на власне житло

В Україні зростає вартість квартир: скільки і як довго треба відкладати, аби назбирати на власне житло

Торік в Україні запустили пільгову іпотеку під 7%.

В Україні зростає вартість квадратних метрів і в новобудовах, і на вторинному ринку. Журналісти аналітичного порталу "Слово і діло" порахували, скільки українцям треба працювати, аби назбирати на власне житло. Виявилося, що найдовше збирати доведеться жителям Львова, а найменше - Краматорська.

Що впливає на ціну житла та які ціни будуть у 2022 році, розповіли у сюжеті Сніданку з 1+1.

Консультант із нерухомості розповідає про однокімнатну квартиру, яка має 36 квадратних метрів. Її вартість близько 60 тис. доларів. За його словами, протягом 2021-го ціна зросла на 30%. Зокрема, здорожчання через дорогі будівельні матеріали. Саме тому через високі ціни ті, хто планував купити квартиру в новобудові, перейшли на вторинний ринок. Там утворився ажіотаж. У результаті - здорожчало все.

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Експерт з ринку нерухомості Віктор Забоєнко каже: минулоріч у квадратних метрах українці розгледіли спосіб інвестиції: "Банківські депозити завжди були основним конкурентом нерухомості з точки зору інвестування, але зараз банківські депозити пропонують дохідність в районі 1-3% в доларах, або 7-9% в гривнях. Нерухомість зараз може приносити від 8% до 12% річних в доларах".

Від листопада 2021 року ціни на квартири практично завмерли та залишаються на тому ж рівні донині. Саме у цей час журналісти аналітичного порталу "Слово і діло" підрахували, скільки ж необхідно працювати українцям, аби придбати квадратні метри. Для цього взяли середню зарплату кожної області та середню вартість однокімнатної квартири. Виходить, аби купити квартиру, найдовше працювати доведеться у Львові та Одесі. На житло в новобудові необхідно витратити близько вісім років життя за умови, якщо відкладати усю свою зарплату.

Які ціни на житло будуть у 2022 році

У Києві, аби назбирати на нове житло, необхідно відкладати зарплату протягом майже шести років. На вторинному ринку цей термін трохи менший - понад п'ять років. Найшвидше придбати квартиру можна в Сєвєродонецьку та Краматорську.

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Пришвидшити процес купівлі квартири можна за допомогою іпотеки. Приміром, минулого року в Україні запустили пільгову іпотеку під 7%. У межах цієї програми частину витрат має компенсувати держава. "За 2021 рік іпотечних угод було не так багато. Це складає близько 1-2% від загальної кількості усіх угод по новобудовах", - каже Віктор Забоєнко.

Фахівець пояснює це тим, що взяти іпотеку непросто. Існує обмеження за віком, розміром зарплати та навіть року здавання будинку. Наприклад, якщо будинок ввели в експлуатацію раніше 2018 року, то минулоріч іпотеку оформити вже б не змогли. Крім того, з обіцяними пільговими відсотками не все так просто. "Попри те, що було неодноразово оголошено про програму іпотечного кредитування нижче 10% – 5, 7, 10%, реальна ситуація інша. Середня ставка іпотечного кредитування в районі 16-19% річних з усіма налогами, зборами, страхуваннями", - каже експерт з ринку нерухомості Віктор Забоєнко.

Поки ж прогнозувати ціни на 2022 рік експерти не беруться. За їхніми словами, усе залежить від загальної економічної ситуації в країні, рівня інфляції та загрози початку повномасштабної війни з Росією.