В українському селі відновлюють закинуті будинки та селять туди переселенців

Покинуті та напівзруйновані будинки, що роками стояли пусткою, стають єдиною реальною можливістю для багатьох українців, які були змушені тікати з регіонів, охоплених війною. У селищі Софіївка на Дніпропетровщині громада знайшла прихисток для майже тисячі переселенців, а з ремонтами осель допомагають благодійні організації.

За останній рік фонд «Карітас Кривий Ріг» встиг створити гідні умови для проживання кільком десяткам родин. Подробиці — у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Житло для фахівців

Едуард Вашечко з дружиною та дітьми живе у Софіївці менше року. У 2022 році вони тікали з Кремінної на Луганщині.

Едуард Вашечко, переселенець з Кремінної: «Начались бойові дії. Мою тещу чуть не вбило, росіяни почали гранатометами, мінометами по населенню. Ми виїхали 6 квітня, а вони зайшли 18».

Після поневірянь по притулках родина дізналася, що в Софіївці потрібен лікар-рентгенолог. Так знайшлася робота і для Едуарда, і для його дружини-медсестри, оскільки громада відчуває гостру нестачу медичних фахівців. Щоб закріпити лікарів у селищі, місцева влада готова навіть купувати для них житло.

Петро Сегедій, Софіївський селищний голова: «Для підтримки лікарів у нас закладені в бюджеті кошти. Коли почали приїжджати внутрішньо переміщені особи, ми одразу взяли до себе на облік будівлі, які ми будемо використовувати для заселення».

Тисячі відновлених осель

З ремонтами будинків, які часто роками стояли пусткою, допомагають благодійники. Фонд «Карітас Кривий Ріг» полагодив у Софіївці майже два десятки приватних будинків та кілька комунальних закладів.

О. Іван Талайло, директор БФ «Карітас Кривий Ріг»: «Будинки відремонтували як у Дніпропетровській області, так і в Херсонській області, раніше ми там активніше працювали. Вже більше 4 тисяч будинків відновлені. Це малі і середні ремонти, великі поки що ми не робили».

Для багатьох родин такий ремонт став вирішальним. Олександр Зінченко, переселенець із Соледара, опікується онуками. Він разом з ними три тижні переховувався у підвалі, поки не наважився на переїзд.

Олександр Зінченко, переселенець із Соледара: «Першу зиму, коли зимували, холодно було страшне. Саме вікна, що вони не гожі були… А зараз тільки 2 рази підтопив і тепло держиться дуже хорошо».

Нове життя для покинутих будівель

Пані Діна з чоловіком із Краматорська заселилися у будинок, який стояв пусткою понад 30 років — із 90-х.

«Ніхто тут не жив з 90 року, ми потихеньку щось робили, щось обустраювали, підключили воду, світло. Газу у нас нема, у нас пічка, пічку переложили і топим дровами», — розповіла жінка.

Подружжя-пенсіонери не змогли б самостійно полагодити дах, що протікав. Завдяки благодійникам, тут не лише перекрили дах, але й встановили нові двері.

Фонд також ремонтує комунальні споруди. Після завершення робіт у такій будівлі будуть облаштовані три повноцінні квартири для внутрішньо переміщених осіб.

На жаль, такої допомоги потребує ще багато родин. Лише за офіційними даними, на Дніпропетровщині зареєстровано понад 470 тисяч переселенців, більшість із яких гостро потребує житла.

