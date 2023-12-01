В Україну гуманітарну допомогу ввозитимуть по-новому: що відомо та чому волонтери проти

Відсьогодні в Україні запрацює нова електронна система ввезення гуманітарних вантажів. Допомогу з-за кордону тепер фіксуватимуть у базі. А звіти, куди її розподілили, зроблять публічними. Волонтерська спільнота такі зміни розкритикувала. А петиція із проханням їх відтермінувати набрала необхідну кількість голосів за два дні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Карини Вакарєвої.

Електронна система ввезення гуманітарних вантажів: як вона працюватиме

Волонтер Євген Тузов сам із Маріуполя. Він від початку повномасштабної війни взявся вивозити людей з-під обстрілів та доправляти продукти у прифронтові регіони.

"Волонтери це як янголи. А оцією постановою хочуть відрубати ті крила", - каже волонтер.

Постанова уряду, про яку згадує Євген, дістала жорстку критику з боку волонтерської спільноти. Йдеться про нові правила, за якими з 1 грудня в Україну будуть ввозити гуманітарну допомогу.

Волонтерам, що транспортують гуманітарні вантажі, потрібно зареєструватись в автоматизованій системі. Потім заповнити онлайн-декларацію із переліком товарів. Після чого система згенерує унікальний код, за яким митники пропускатимуть вантаж.

Ввозити гуманітарну допомогу за сформованою декларацією дозволяється упродовж місяця з дати її створення. І як тільки вона прибуде на територію України, у волонтерів є 90 днів, щоб прозвітувати – куди та скільки допомоги роздали.

"Якщо ти порушив якийсь там з пунктів – кількість ввозу чи там строки давності, чи ще щось – тебе викреслюють з того списку отримання гуманітарної допомоги", - каже волонтер благодійного фонду "Вони потребують нас" Євген Тузов.

Євген Тузов

Пояснення міністерства

Раніше, щоб перетнути кордон із таким вантажем, водієві було достатньо надати митникам паперову декларацію. А якщо це "товар подвійного призначення", наприклад, дрон чи тепловізор – то ще й гарантійний лист від кінцевого отримувача: військових частин чи адміністрацій.

"Зараз збираємо гарантійні листи, питаємо військові частини – скільки ви отримали тих чи інших вантажів за цими гарантійними листами. І прикрі результати, тому що з 3,5 тисяч підтверджено менше тисячі", - каже заступник міністра соціальної політики Назар Танасишин.

Користуватися спрощеною системою почали і шахраї. За даними Мінсоцполітики, за неповних два роки правоохоронці порушили понад 800 кримінальних проваджень за фактом продажу чи розкрадання "гуманітарки". Тож, аби побороти схеми та зробити систему прозорою – впровадили правила, які викликали у волонтерів безліч питань. Найбільше суперечок про звітність.

Гуманітарна допомога

Тепер все фіксуватиме електронна система – коли та де було роздано вантаж, чи є залишки і які.

"Звіт повинен бути обов’язком, де ви вказуєте – я розподілив або не розподілив. Тобто, якщо ви не розподілили протягом тих 90 днів, нічого не станеться. Ви просто нам повинні сказати, як державі, що в мене на складі там не розподілено стільки-то гуманітарки", - каже міністра соціальної політики Назар Танасишин.

Ще одним каменем спотикання стали терміни звітування. В уряді на це теж мають відповідь – якщо волонтер не встигає протягом 30 днів завезти вантаж, він зможе створити нову декларацію. Це правило поширюється і на випадки, коли отримувач гуманітарної допомоги не знає наперед обсяг вантажу.

До електронної системи внесли зміни

Протягом місяця нову електронну систему тестували. До фокус-групи увійшли шість сотень користувачів. Їх зауваження уже взяли в роботу – наприклад, користуватися веб-платформою відтепер зможуть кілька представників від організації, а не один, як це було на початку. У благодійному фонді "Повернись живим" кажуть – систему бачили, уже встигли зареєструватись, але ще не застосовували.

"Будуть визначені люди, наприклад, чи з бухгалтерії чи менеджери, які будуть цим займатися. Але в принципі це не критично. За цей перехідний період, який зараз буде, ми зможемо з нею розібратись і користуватися", -каже юрист благодійного фонду "Повернись живим" Максим Мошковський.

Перехідний період для волонтерів визначили до квітня наступного року.

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Нагадаємо, 82-річний німець витратив усі свої заощадження та власноруч пригнав реанімобіль для ЗСУ.

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