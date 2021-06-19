В Україну може потрапити штам Delta: лікар-інфекціоніст попередив про нову хвилю коронавірусу

В Україні в сезон відпусток можуть потрапити нові штами коронавірусу.

В Україну після сезону відпусток можуть потрапити нові небезпечні штами коронавірусу, які здатні швидко поширюватись.

Про це в коментарі ТСН.ua сказав головний інфекціоніст Львівщини, головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко.

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"Я б зараз точно не говорив, що Україна перемогла коронавірус. Бо ми маємо інформацію про продовження карантину та збільшення нових випадків коронавірусу в Великій Британії та інших країнах. У світі також поширюються нові штами COVID-19, а саме Delta, який є дуже агресивним. Уже з’явилися дані про те, що також починає циркуляцію так званий мексиканський штам коронавірусу, де є ще більше мутацій, ніж в індійському штамі. Якщо проаналізувати те, що відбувається в Росії, то там за останній тиждень по тих даних, які ми бачимо з відкритих джерел, зокрема в Москві спостерігається збільшення кількості хворих на коронавірус. І якщо провести епіданаліз, то що стосується Москви, то там за останній тиждень є найбільше в 2021 році нових хворих. Також там, за даними з відкритих джерел, зараз циркулює і новий штам, і попередні штами", - пояснив медик.

Головний інфекціоніст Львівщини також наголосив, що нові штами вірусу в Україну можуть бути завезеними з Росії або інших країн світу під час сезону відпусток.

"Попри те, що у нас є обмеження на в’їзд та виїзд до Росії, проте громадяни все ж подорожують. А тому із території РФ може бути завезеним новий штам вірусу. Проте, коли він буде у нас, я не готовий тут робити прогноз. Враховуючи літній період та те, що посилюється міграція наших громадян в різні країни з метою відпочинку чи роботи, немає 100% впевненості, що ці мутовані штами не потраплять на території України вже найближчим часом. Ми повинні очікувати та бути готовими до можливого завезення та поширення цих штамів на території України. От тоді й орієнтовно почнеться нова хвиля коронавірусу", - наголосив Сергій Федоренко.

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