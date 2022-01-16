В Україну можуть повернутися продуктові талони: чи врятує це від росту цін і як працюватимуть пільги

В Україну можуть повернутися продуктові талони: чи врятує це від росту цін і як працюватимуть пільги

Така допомога десятиліттями діє у Сполучених Штатах.

У владних кабінетах заговорили про такий спосіб регулювання ринку як запровадження продуктових карток. Саме лише це словосполучення напружило багатьох українців, бо нагадало важкі для країни часи, коли магазинні полиці були майже порожніми.

Про те, якими є передумови для такого регулювання і хто може розраховувати на продуктові талони, йдеться в неділю, 16 січня, в сюжеті ТСН.Тиждень.

Що відбувається з цінами

Загалом понад 20 базових продуктів за 2021 рік здорожчали на 18 відсотків. Рекордсмен із здорожчання – соняшникова олія, ціна на яку зросла майже удвічі. Батон - на 20 відсотків, як і макаронні вироби, яйця – на 23.

Молоко зростало в ціні не так стрімко – на 11,5%, а от цукор здорожчав на третину. Гречана крупа здорожчала на 28 відсотків, а свинина - усього на 7. Яловичина стала дорожчою на чверть, а куряче філе - на третину (28 процентів).

Зросли ціни і на овочі борщового набору, окрім картоплі – вона чомусь здешевшала на 14 відсотків. А найбільше в ціні впали яблука – мінус 32 відсотки.

Утім такий реактивний ріст цін ще далеко не завершився і це лякає не тільки споживачів, а й владних мужів.

За словами економіста Олега Пендзина, продукти будуть дорожчати й надалі і від дій уряду буде залежати, наскільки відчутним буде ріст цін.

Собівартість товару, тобто кількість грошей, які треба витратити на його виробництво, безпосередньо залежить цін на електрику, газ, упаковку, сировину та доставку. А вони шокують нині увесь світ.

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Ще одна причина здорожчання продуктів у світі — небувала інфляція в США, найбільша за кілька десятиліть, яка сягнула у 6,5 відсотків. Така ситуація впливає не лише на американську економіку, але й на світову. Кажуть, однією з причин є пандемія коронавірусу.

Як уряд гальмує ріст цін

Щоб пригальмувати ріс цін на головні продукти, в Україні запровадили регулювання націнки в магазинах - не більш ніж 10 відсотків. Перелік продуктів невеликий - лише 11 найменувань.

Але, на думку гендиректора маслозаводу Сергія Косяченка, таке регулювання користі не принесе. Деякі продукти взагалі можуть зникнути з полиць магазинів, якщо їх не можна буде продавати з мінімальною рентабельністю.

“Для торговельної мережі може бути не вигідно продавати той чи інший товар, тому що вони так само мають свої затрати на утримання магазинів, персоналу”, - пояснює Сергій Косяченко.

Ще один крок уряду – надати виробникам продовольства доступ до дешевшого газу через аукціон. Приватні видобувні компанії мають продавати 20% свого газу без націнки. Але коли запрацює цей механізм та яко буде вартість ресурсу – поки що ніхто не знає.

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Паралельно із цим влада готує для малозабезпечених верств населення продуктові картки. Українці такою новиною спантеличені.

Що таке продкартки і хто їх отримає

Як пояснив радник президента з економічних питань Олег Устенко, запланована новація немає стосунку до такого архаїчного поняття як талони на продукти харчування. Це має бути щось на зразок комунальних субсидій.

“Це кошти, які перераховуються на рахунки громадян і які можна використовувати лише на придбання продуктів харчування”, - пояснює він.

Така допомога десятиліттями діє у Сполучених Штатах. Продуктові картки або чеки, за якими фактично роздають харчі бідним американцям, обходиться бюджету США у 80 мільярдів доларів на рік.

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“За ці гроші закупляється у американських фермерів за фіксованими цінами, достатньо високими, продукти переробки сільгосппродукції. Фактично бюджет таким чином гарантує викуп врожаю для американського фермера”, - пояснює економіст Олег Пендзин.

Державі така схема вигідна. Продукти потрапляють на полиці супермаркетів, де малозабезпечені американці за спеціальні талони можуть їх придбати і одночасно повернути податками гроші в бюджет.

“Це гарантія, що люди ті картки витратять саме на продовольство, це гарантія, що місцевий фермер продасть свій врожай, і це гарантія соціальної стабільності і спокою”, - перерахував користь від такої схеми експерт.

Скільки це коштуватиме

Який механізм виплат буде в Україні, в уряді ще не визначилися. Та фахівці вже приблизно підрахували, у скільки це обійдеться. За словами Олега Пендзина, з бюджету необхідно виділити приблизно 50-70 мільярдів гривень. А бюджет і без цього має “діру” у 188 мільярдів гривень.

У президента кажуть, що поліпшуватимуть інвестиційний клімат і полегшуватимуть ведення бізнесу. А коли саме запровадять продуктові пільги – точної дати немає, усе залежить від економічної ситуації.

Тим часом, за різними оцінками, ціни на продукти зростатимуть від 2-3 до 15-20 відсотків щомісяця. Такий інфляційний тиск триватиме ще як мінімум до осені.

Уже тепер українці буквально проїдають половину свого заробітку, витрачаючи на продукти 46%.

До України повертаються продуктові талони

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