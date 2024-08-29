В Україні планують добудувати Чигиринську АЕС: якою вона буде і чому саме ця станція (мапа)

В "Енергоатомі" знову заговорили про плани відновити будівництво раніше закинутої Чигиринської атомної електростанції. Вона розташована в Черкаському районі Черкаської області, на схід від Чигирина.

Чому саме Чигиринська АЕС, яка історія елетростанції і коли уряд планує почати відбудову АЕС - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Де розташована Чигиринська АЕС

За відкритою інформацією, Чигиринська АЕС розташована в селищі Орбіта, яке зараз вважається частиною села Вітове, неподалік від Чигирина. Це місто називають містом-привидом, яке нагадує Прип'ять. Тут проживає трохи більше ніж 100 людей у кількох п'ятиповерхівках. Все довкола в аварійному та занедбаному стані: розвалені й недобудовані споруди, порослі бур'яном майданчики, майже безлюдні вулиці.

Яка історія будівництва АЕС і чому проєкт зупинили

За даними Вікіпедії, у 70-х роках ХХ століття радянська влада запланувала відкриття потужної державної районної електростанції (ДРЕС), яка була би найбільшою станцією в Європі, та зведення сучасного містечко енергетиків на 20 тис. жителів. До 1981 року будівництво було заморожене. Через рік Київське відділення інституту "Атомтеплоелектропроєкт" розробило техніко-економічний висновок будівництва АЕС поблизу Чигирина, а наступного року Міненерго СРСР затвердило висновок, щоб на березі Дніпра побудувати АЕС. 1985 року було утворено дирекцію Чигиринської АЕС та почалися будівельні роботи.

Будівництво велося до 1989 року, але після аварії на Чорнобильській АЕС під тиском суспільної громадськості було вирішено його зупинити. Крапку в цій історії поставила постанова Ради Міністрів СРСР від 19 травня 1989 року "Про припинення будівництва Чигиринської АЕС". А ще через рік Верховна Рада України оголосила загальний мораторій на будівництво нових АЕС.

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Який вигляд зараз має Чигиринська станція

Станом на зараз із Чигиринської АЕС залишилися лише фундамент та труба, а в селищі збереглися порожні 9-поверхові житлові будинки, адміністративні будівлі, магазини та інші об'єкти інфраструктури.

Який вигляд зараз має Чигиринська АЕС. ФОТО:

Який вигляд зараз має Чигиринська АЕС. ФОТО: city news

Чигиринська АЕС на мапі

Чигиринська АЕС на мапі. ФОТО: wikipedia

Чому саме Чигиринська АЕС

Минулого року Главком писало, що Чигиринську АЕС хочуть відбудувати у зв'язку із гострим дефіцитом потужності в центральному регіоні – Київ, Черкаси, Житомир та Чернігів. Навантаження центрального енергетичного вузла до війни становила приблизно 5000 МВт, тоді як власна генерація регіону забезпечувала потреби, які майже втричі менші – лише 1820 МВт.

Вироблену електроенергію планується видавати через лінію 330 кВ (потужність лінії – 1000 МВт), що проходить поблизу Чигирина. Заплановано також збудувати додаткові лінії 330 кВ, підстанцію напругою 330/110/10 кВ та інші енергетичні об`єкти.

Проєкт будівництва Чигиринської АЕС, опублікований 2023 року / Фото: Енергоатом

"З перспективних майданчиків – це Чигирин. Ми не кажемо, що будемо там будувати, тільки приводимо як приклад одного з майданчиків, де може бути побудована АЕС. Ще в часи Радянського Союзу було ухвалене рішення про будівництво чотири блочної станції саме в цьому місці", - сказав Петро Котін під час міжнародної конференції в Києві на тему "Атомні можливості для розвитку країни", приуроченій до 25-річчя компанії.

За його даними, попередні опитування показали, що місцеві мешканці не проти такого будівництва, а саме 59% населення позитивно ставиться до атомної енергетики і 55% підтримують будівництво нової станції в Чигирині.

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Коли уряд планує почати відбудову Чигиринської АЕС

Минулого року голова правління ПАТ "Черкасиобленерго" Олег Самчук розповів, що приступати до будівництва Чигиринської АЕС уряд планує після добудови двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Днями "Енергоатом" поінформував, що будівництво нової АЕС відбуватиметься в межах енергетичної стратегії України на період до 2050 року.

Варто зауважити, що це не перша обіцянка влади за часів незалежної України відновити будівництво цієї станції. Про це 2005 року говорив тодішній міністр палива та енергетики України Іван Плачков, але далі справа не просунулася. У 2022 році уряд знову заговорив про побудову Чигиринської АЕС. Тоді у Чигиринській міській раді відбулася перша робоча зустріч із представниками "Енергоатома" про передавання земельної ділянки.

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Якою буде добудована АЕС

В "Енергоатомі" повідомили, що у планах - зведення чотирьох нових енергоблоків на Чигиринській АЕС за технологією AP1000 від американської компанії Westinghouse.

"Енергоатом" має намір відродити Орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша. Успішна реалізація цих планів, безумовно, є вагомою інвестицією у повоєнне відновлення та підтримку енергетичної безпеки держави. Впровадження інноваційних ядерних технологій зробить Україну лідером у сфері атомної енергетики з унікальним досвідом та власними технологічними рішеннями», – наголосив керівник Петро Котін.

Нагадаємо, днями стало відомо, що в Україні побудують АЕС.

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