В Україну повернули Нью-Йорк: що відомо про селище у Донецькій області та в чому його унікальність

В Україну повернули Нью-Йорк: що відомо про селище у Донецькій області та в чому його унікальність

Український Нью-Йорк з'явився ще в кінці XVIII століття, утім потім його перейменували у Новгородське.

В Україні тепер є свій Нью-Йорк. Це селище міського типу в Донецькій області. Однак так населений пункт називався до 1951 року — потім його перейменували в Новгородське. 1 липня 2021-го народні депутати на сесії Верховної Ради повернули смт історичну назву. "За" проголосував 301 нардеп із 422.

ТСН.ua дізнався історію селища і етимологію його назви.

Також читайте Донеччина у червні стала лідером за середньою зарплатнею в Україні

Звідки взялася "американська" назва селища

Український Нью-Йорк з'явився в історії Донецької області ще в кінці XVIII століття. Населений пункт заснували німці, які, ймовірно, надихнулися Америкою. Хоча достовірної інформації про походження назви немає. Є кілька місцевих легенд. Одна з них говорить, що селище заснували німецькі колоністи, які заїхали в Україну на запрошення Катерини II. Згідно ще одній легенді, дружина засновника нібито була родом з США: смт назвали Нью-Йорком, тому що жінка сумувала за батьківщиною.

"За однією з версій, селище заснували місцеві поміщики на прізвище Фурсові. Німцями вони не були. А вже потім, в кінці XIX століття, вони продали ці землі німецьким колоністам, які переселилися сюди з-під Катеринослава", — розповідає ТСН.ua Донецький краєзнавець Євген Ясенов.

Згідно ще одній легенди, американський Нью-Йорк дав поштовх розвитку українського поселення, яке почало піднімати в регіоні промисловість.

"Комусь сподобався Нью-Йорк, коли він його відвідував. Тому жителі вирішили назвати своє поселення в силу успіху, оскільки Нью-Йорк тоді піднімався як динамічно розвинутий світовий центр. Хотіли, щоб така динаміка була властива і їх поселенню", — додає краєзнавець.

За кілька десятиліть донбаський Нью-Йорк обріс цілою низкою підприємств: там побудували цегельний і машинобудівні заводи, а також млин, борошно з якого використовували навіть в Парижі.

При цьому відомо, що селище так називалося до 1951 року — до тих пір, поки між Радянською владою і США не зіпсувалися відносини в результаті Холодної війни. З середини XX століття село перейменували в Новгородське.

Як Україні повертали Нью-Йорк

В Україні раніше кілька разів намагалися повернути селищу історичну назву. Однак зробити це не виходило через неодноразове переобрання парламенту. І ось спочатку 2021-го профільний комітет Верховної Ради підтримав проєкт постанови про перейменування. 1 липня цього ж року народні депутати проголосували за документ і повернули Донецькій області Нью-Йорк.

"Вітаю нью-йоркців з відновленням історичної справедливості. А особливо тих, хто довгі роки добивався цього перейменування. Зазначу, що зміна назви не спричинить за собою ніяких незручностей для жителів: всі документи залишаються в силі, міняти їх не треба", — прокоментував перейменування голова Донецької обладміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Привітали донеччан і в посольстві США в Україні. Перейменування там назвали "можливістю відзначити тісні зв'язки" між нашою країною та США.

Що ж стосується туристичної складової, то в український Нью-Йорк туристам потрапити поки буде складно. Все через те, що населений пункт знаходиться поруч з лінією розмежування.

"Назва точно приверне увагу. А чи притягне до туристів — важко сказати. Все ж місце, в якому селище знаходиться, зараз неблагополучне. Там всього лише сім кілометрів до Горлівки, до лінії розмежування. Туристів з цієї причини туди поки приїде не багато", — підсумував Донецький краєзнавець Євген Ясенов.

Український Нью-Йорк: Новгородському в Донецькій області повернули історичну назву

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання