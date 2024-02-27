До України залетіли загадкові об'єкти з Молдови: що це було – гучна заява Ігната

За понад два роки повномасштабної війни українці вже, здавалося б, бачили все: небом летіли і ракети, і "Шахеди", і ворожі винищувачі та гелікоптери. Але цей об’єкт не змогли одразу ідентифікувати навіть моніторингові канали. Щось загадкове раптово залетіло до України з Молдови, а потім знову зникло з усіх радарів. У Повітряних силах уже прокоментували інцидент.

Про те, як на інцидент відреагували в ЗСУ та чому це може породити черговий міжнародний скандал, розповідають журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

"Ввечері 26 лютого в розпал російської атаки "Шахедами" на Україну в небі відбувалося щось дивне. Один з популярних українських телеграм-каналів заявив про незвичайний об’єкт, який стрімко увірвався до нашого повітряного простору! Незнайомий “літун” раптово з’явився в небі над Хмельниччиною. А за кілька хвилин зробив маневр, полетів у бік Румунії, а потім завернув на Рівне. Що саме залетіло до України, автор каналу не знає – характеристики об’єкту не співпали ні з "Шахедом", ні з ракетою", – розповідає журналіст Артем Зябкін.

Українські ВПС також фіксували дивні об’єкти і підтвердили – невідомі БпЛА летіли з боку Молдови. Попри це вже 27 лютого в ранковому звіті Повітряних сил не було нічого дивного чи нового. Як повідомляють оборонці українського неба, за ніч їм вдалося збити 11 "Шахедів" і дві російські ракети Х-59. На жаль, кілька ракет "приземлити" не вдалося.

Повітряні сили вражають

Згодом українські ВПС поділилися іншою гарною новиною! На східному фронті українська ППО відправила у "вєчний польот" черговий ворожий Су-34! Влучання підтвердив комагжувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Мінус ще один Су-34 на східному напрямку! Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди! Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитися з рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу. Близько 14:00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же!

Мета – незмінна! За таких втрат бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитися, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми". Що ж, працюємо далі... До перемоги!" – йдеться у повідомленні.

Ігнат розказав про НЛО “з Молдови”

Але запитань про невідомі об’єкти з Молдови так просто уникнути не вдалося. 27 лютого в ефірі Єдиного телемарафону деталі таємничого інциденту розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Каже, ситуація штатна – це був "Шахед", який залетів через територію Молдови.

За словами Ігната, найімовірніше, це була чергова провокація Росії. Так Кремль демонструє свою безнаказаність і пробує спантеличити українську ППО. Втім, наші захисники з таким стикаються не вперше.

У Молдові все заперечують?!

Міністерство оборони Молдови поспішило зробити заяву, що жодних російських БпЛА над їхньою країною в ніч проти 27 лютого не фіксувалося. Нагадаю, що надання свого повітряного простору ворогові можна вважати ознакою агресії. Саме тому Кишинів так палко спростовує версію українських ВПС. Російські ракети та "Шахеди" падали в Молдові вже кілька разів. Востаннє уламки іранського дрона молдовани знаходили аж двічі і зовсім нещодавно – 11 та 17 лютого 2024 року на своєму прикордонні з Україною.

Варто зазначити, що в Молдові доволі складна внутрішньополітична ситуація. Величезний як для цієї країни клаптик і майже весь кордон з Україною там контролюють прокремлівські сепаратисти з так званого Придністров’я. Місцеві терористи від 1992 року вважають себе державою, мають власні фейкові спецслужби та збройні сили, а також розмістили в себе чималий російський контингент, залюбки співають російський гімн. Тож це може бути черговою гібридною провокацією Кремля.

До того ж так зване Придністров’я знову показало себе. “Депутати” цього невизнаного світом анклаву вже 28 лютого збираються провести екстрений з’їзд. На ньому нібито влада бананової республіки попросить Росію визнати, а потім і приєднати молдовський регіон до Росії. Яку кашу в Молдові вирішив заварити Путін і чи загрожує молдовська криза українській Одесі, в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua пояснив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Так, дійсно. Загроза в чому? В тому, що Придністров’я буде прийняте до складу Російської федерації, так умовно кажучи, і після цього вони підуть другим фронтом на Україну вже по Одеській області. Але у Придністров'ї немає для цього ресурсу. Фактично це обмежений контингент, там може зібратися не більш ніж 9-10 тисяч особового складу, там недостатньо техніки для того, щоб здійснювати такі дії, і фактично в Одесі та області перебуває доволі серйозний контингент військ, який значно більший, ніж усі загальновійськові формування Придністров’я, і в південно-західному секторі постійно перебувають підрозділи швидкого реагування на такі загрози, так само, як, наприклад, біля кордону Білорусі на північному плацдармі, а також по кордону з Росією на північно-східному плацдармі. Для невизнаного Придністров’я це буде самогубством, якщо вони після цього відкриють так званий другий фронт проти України", – йдеться у повідомленні.

"А ось для кого це може становити небезпеку, так це для Молдови більше, тому що вони можуть спробувати дестабілізувати Молдову, вони можуть спробувати силовим методом змінити чинну владу в Молдові – Маю Санду безпосередньо, встановити свого маріонеточного представника, у них їх у Молдові достатньо, наприклад, з тієї ж партії “Шор”, яка тотально проросійська і працює винятково за російськими методичками, просто як свого часу ОПЗЖ. Не виключається саме така дестабілізація, такої форми", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 лютого Росія запустила по території України ударні БпЛА. О 22:43 Повітряні сили повідомили про відбій загрози, але вже о 23:11 військові написали, що в бік Хмельницького від кордону з Молдовою рухаються невідомі безпілотники.

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