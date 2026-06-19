В Україні різко зміниться погода: синоптики ошелешили, чого очікувати

В Україні очікується різке потепління / © ТСН

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До України насувається хвиля субтропічної спеки. Вже цими вихідними стовпчики термометрів в усьому регіоні впевнено подолають психологічну позначку і піднімуться до високих показників.

Які регіони розпече найбільше, де небо залишатиметься безхмарним та чи врятують країну від спеки опади на початку наступного тижня — у детальному прогнозі ТСН.

Якою буде погода в Україні у суботу

Перші суттєві прояви літньої спеки українці відчують уже в суботу. Температура повітря подекуди прогріється аж до 30–32°C, змушуючи містян шукати порятунку в затінку та біля кондиціонерів.

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Втім, у перший вихідний день атмосфера ще спробує продемонструвати залишки вологого характеру. Переважно в північних та центральних областях України все ще ймовірні короткочасні літні дощі. Проте синоптики заспокоюють: ці опади будуть суто символічними, локальними та абсолютно ненав'язливими, тож плани на суботні прогулянки вони точно нікому не зруйнують.

Неділя: сонце палитиме на повну потужність

У неділю спекотна повітряна маса остаточно закріпиться на більшій частині території нашої держави. Небо над Україною буде практично безхмарним, а сонце пектиме на повну потужність, створюючи ідеальні умови для засмаги та купання.

Невеликий вологий фронт у неділю тимчасово переміститься та оселиться у частині східних областей. На сході можливі невеликі дощі, але вони також матимуть суто літній, короткочасний характер. На всій іншій території України очікується суха, спекотна та сонячна погода, тому відпочинок біля річок, озер та басейнів пройде під ідеальним синоптичним супроводом.

Жарінь не відступить: прогноз на наступний тиждень

Спад температури не передбачається і з початком нового робочого тижня. За попередніми прогнозами метеорологів, у понеділок та вівторок де-не-де по регіонах знову можуть пройти незначні, короткі літні дощі з грозами.

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Проте суттєвого полегшення вони не принесуть — ці локальні літні опади виявляться занадто слабкими і просто фізично не зможуть надовго збити потужну літню жарінь, яка пануватиме в Україні. Попереду — тижні справжнього екваторіального літа.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Атака на Москву ПРОСТО ЗАРАЗ! ГУЧНИЙ СКАНДАЛ між Трампом і Мелоні! | ТСН 16:00 19 червня

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