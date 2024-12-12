В “Укрзалізниці” роками обкрадали пасажирів: деталі зухвалої схеми

Укрзалізниця за час війни стала для багатьох порятунком, але поки одні рятували, інші – наживалися. Нацполіція провела масштабну спецоперацію та викрила схеми в Укрзалізниці, яка десятками років обирала компанію, а відповідно і бюджет країни. Через ці зухвалі хитрощі компанія недоотримала кілька десятків мільйонів гривень

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"Було встановлено, що рядові працівники залізниці фактично стали заручниками добре організованої кримінальної схеми, у якій вони змушені були сплачувати “данину” групі колег, зокрема керівникові, який відповідав за роботу провідників на виробничому підрозділі, та очільнику профспілкової організації цього підрозділу", – розповіла речниця ДСР НПУ Альона Лютницька.

В "Укрзалізниці" кажуть, що співпрацювали з Національною поліцією, аби нейтралізувати злочинну групу. На документування доказів пішло кілька місяців, аби не просто зловити прибічник, а вийти на організатора, який, як виявилося, родом з 90-х.

Організатор злочинної схеми на прізвисько "дєд"

Організатором виявився голова Первинної профспілкової організації вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський. Журналісти ВВС посилаючись на власні джерела, пишуть, що затриманий має прізвисько “дєд”. Він, за даними джерел, впродовж багатьох років вимагав побори з працівників УЗ, зокрема, з провідників, начальників потягів, ремонтних бригад.

"Ці побори тривали десятиліттями, ще з часів Радянського союзу, коли провідник, щоб вийти на рейс, мав занести хабар. Кожен провідник платив інструктору, він передавав ці гроші далі. Про це знали всі. Але проблема в тому, що ніхто не хотів свідчити проти цих людей", – розповіло ВВС Україна джерело, знайоме з ситуацією всередині.

Куди діваються квитки на міжнародні рейси?

Друга схема стосується продажу "фантомних" квитків на міжнародні рейси. Офіційно придбати ці квитки було майже неможливо, однак вони з'являлися у перекупників за значно завищеною ціною.

Також правоохоронці з’ясували, що члени цієї “квиткової мафії” систематично продавали пасажирам місця у службових купе та купе відпочинку провідників, які не реалізуються у системі продажу квитків.

“Реалізовували їх за ціною у 300-500 євро за квиток при офіційній вартості квитка на потяг Київ-Варшава, у 3700 гривень. Гроші пасажири платили “на руки” начальникам поїздів або провідникам міжнародного напрямку”, – уточнили в прокуратурі.

Погреб з елітним алкоголем в домі організатора схеми / Фото: Національна поліція України

За попередніми оцінками, лише за пів року через цю схему державний перевізник недоотримав кілька десятків мільйонів гривень. Організатор махінації витрачав викрадені кошти на розкішний спосіб життя: він збудував маєток із власним спортзалом, більярдною та погребом з елітним алкоголем.

Під час розслідування було затримано організатора та ще 9 учасників злочинної групи. У ході обшуків вилучено майже 5 мільйонів гривень готівкою.

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