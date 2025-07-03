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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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В Ужгороді хлопець зняв секс із неповнолітньою дівчиною і виклав в Мережу: як усе закінчилося

Хлопець з Ужгорода зняв на відео, як він займається сексом із неповнолітньою. Згодом пікантні карди він опублікував на одному із телеграм-каналів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
В Ужгороді хлопець зняв секс із неповнолітньою дівчиною і виклав в Мережу: як усе закінчилося

Хлопець зайнявся сексом із дівчиною та опублікував відео в телеграмі / © Unsplash

В Ужгороді до іспитового терміну засудили хлопця, який зайнявся сексом із неповнолітньою та опублікував відео на одному із телеграм-каналів.

Про це йдеться у вироку Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області.

За даними суду, хлопець у березні 2024 року зайнявся сексом із неповнолітньою дівчиною. Все це він зняв на відео.

У квітні 2024 року дорослий опублікував відео сексу в одному із ужгородських телеграм-каналів. Таким чином він хотів принизити підлітку.

27 червня 2025 року хлопець уклав угоду зі слідством. Він визнав свою провину та розкаявся.

Також він переказав на ЗСУ 10 000 грн, що суд визнав «обставиною, яка пом`якшує покарання».

Суд визнав хлопця винним за ч.2 ст. 304 КК України. Його засудили до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Чернігові до 1 року іспитового терміну засудили жінку через секс із 14-річним хлопцем.

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