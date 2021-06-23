В яких країнах українці можуть відпочити влітку 2021-го і скільки це коштує

Необхідність здавати по 2-3 ПЛР-тести не зупиняє охочих подорожувати.

Ситуація з COVID-19 в Європі останнім часом нормалізується, і експерти обережно прогнозують, що попит на закордонні подорожі і відпочинок відновлюється. На сьогодні для туристів вже відкрилися багато популярних курортів, хоча й не всі. Але все ще діє багато карантинних обмежень.

Від 1 липня в Європі діятимуть так звані «COVID-сертифікати» – документи про вакцинацію, маючи які, громадяни зможуть більш-менш вільно подорожувати континентом. У червні популярні західноєвропейські курорти – Іспанія, Португалія, Франція та Італія – для українських громадян все ще були закриті. Тому українці обирали для відпочинку інші країни – насамперед Туреччину, але також Чорногорію, Грецію, Болгарію та навіть Єгипет.

ТСН.ua розбирався, яким країнам українці надають перевагу цього року, скільки коштує там відпочинок та до яких обмежень потрібно бути готовим.

Туреччина та інші: куди їдуть відпочивати українці 2021-го

Попри те, що пандемія коронавірусу триває, попит на подорожі у літньому сезоні 2021 року стрімко зростає, стверджують опитані ТСН.ua представники туроператорів. Більше того, за їхніми підрахунками, цього року кількість туристів вже більша, аніж була в «доковідному» 2019 році.

«Починаючи з квітня місяця ми б’ємо рекорди по кількості відпочивальників у травні приріст, порівняно з травнем 2019 року, був 30%, в червні ми теж очікуємо приріст в 30-40%», – каже директор мережі «Поїхали з нами» Олег Кулик.

Лідером для українських туристів традиційно лишається Туреччина. За словами директорки з продажів туроператора «Join UP!» Марини Дайнеко, на минулому тижні компанія відправила туди понад 40 рейсів. Також цього року популярні Чорногорія, Болгарія, Грузія, Албанія, Греція та Кіпр. Дві останні країни, а також Хорватія та ОАЕ, – напрямки для більш вибагливих мандрівників.

«У зв'язку з тим, що більшість країн Європи залишаються закритими, попит доволі рівномірно розподіляється в залежності від обсягу перевезень. Складно виділити окремий напрямок, який не користується попитом взагалі. Нині можемо відзначити більший попит на сезонні напрямки. Проте українці звикли ламати стереотипи – є високий попит на Єгипет та Об’єднані Арабські Емірати, куди раніше їздили переважно весною та восени», – каже Марина Дайнеко.

Водночас карантинні обмеження, наявні в країнах із популярними курортами, дещо стримують попит серед українських відпочивальників. Олег Кулик наводить приклад Шрі-Ланки чи Об’єднаних Арабських Еміратів, які вимагають не лише негативний результат ПЛР-тесту, а повторно здавати його після прильоту один чи кілька разів.

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«Попит на такі напрямки є, але не дуже високий. Звичайно, коли є варіант, де потрібно робити один тест, а не два, три чи чотири, – люди обирають його», – каже він.

«Ми враховуємо складність карантинних обмежень і намагаємось не пропонувати напрямки, де є дуже суворі обмеження. Проте, до прикладу, коли Грузія тільки відкрилася, туристи мали здавати ПЛР-тести тричі, і, як виявилося, це не стримувало попит на подорожі до цієї країни», – додає Марина Дайнеко.

В чому «секрет» Туреччини

За словами Олега Кулика, у відсотковому співвідношенні Туреччина займає близько 60-65%. Інші країни – Єгипет, Чорногорія, Болгарія, Албанія, Хорватія, Греція чи Кіпр – по 2-4%.

«В Туреччині зараз відсутні відпочивальники з Росії та країн Європи. Росія заборонила польоти, а в Європі діє правило обов’язкової самоізоляції після повернення в країну (хоча є вірогідність, що його невдовзі відмінять). Тому українці в Туреччині зараз на першому місці», – каже директор мережі «Поїхали з нами». Щоправда, навряд чи така ситуація збережеться впродовж літа, адже Росія від 22 червня відновила польоти до Туреччини.

Традиційно, за словами представників туроператорів, Туреччина та Єгипет є найдешевшими для відпочинку країнами, хоча й можуть запропонувати вибір на будь-який гаманець. Є можливість вибору, зупинятися в дорожчому готелі чи в більш «бюджетному».

Загалом же, до більш дешевого сегменту, крім Туреччини та Єгипту, можна зарахувати і балканські країни – Чорногорію, Грецію, Болгарію, Албанію та Хорватію. Приміром, зараз можна знайти семиденну «гарячу» путівку на кінець червня – початок липня в діапазоні від 12 до 18 тисяч гривень.

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«Середній чек за цими країнами – 35-37 тисяч гривень. У стільки обійдеться подорож для двох осіб, або ж для пари з дитиною. Відпочинок у Греції може обійтись на кілька тисяч дорожче, у Болгарії – дешевше», – пояснює Олег Кулик.

За його словами, дорожчий сегмент – це будь-яка «екзотика», або ж країни з дальнім перельотом.

«Наприклад, Мальдіви чи Домініканська республіка. Остання була на третьому місці під час зимового сезону, але зараз вона дещо змістилась і перебуває на сьомому місці – влітку у них не високий сезон. Домінікана дорожча, але і там зараз ціни «бюджетні», – каже директор «Поїхали з нами».

Середня ціна туру до Домініканської республіки, за словами Олега Кулика, 80-90 тисяч гривень, але вона пояснюється насмперед дорогим авіаперельотом.

Чи поїдуть цього року українці до Європи

Наразі представники туроператорів обережно сподіваються, що до кінця літа українські туристи зможуть відпочити й на інших курортах Європи.

«До карантину та на початку пандемії високим попитом влітку користувалися Іспанія, Італія, Португалія та Франція. На жаль, наразі ці напрямки недоступні українцям для подорожей. Та ми відзначаємо, що позитивні зміни вже почались. У ЄС оголосили про те, що країни будуть відкриватися. І, сподіваємося, це відбудеться вже цього літа», – пояснює представниця «Join Up!» Марина Дайнеко.

Вона нагадала, що в Євросоюзі затвердили протокол щодо сертифікатів вакцинацій та паспортів вакцинації, тобто планують відкрити доступ до власних курортів, але поки що лише для осіб, що отримали щеплення від коронавірусу.

«Україна оголосила про те, що туристи зможуть отримати сертифікат вакцинації у двох варіаціях – для подорожей за кордон та для внутрішнього пересування. А 15 червня Україна увійшла до «зеленої зони» навіть за критеріями ЄС. Це свідчить про те, що ситуація має позитивну динаміку», – каже Марина Дайнеко.

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