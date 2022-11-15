В яких місцях чоловікам найбільше вручають повістки: головний військком Львова розповів

Для вручення повісток військовозобов'язаним чоловікам обираються місця з найбільшим скупченням людей.

Про це розповів в інтерв’ю ТСН.ua начальник Львівського обласного центра комплектування полковник Олександр Тіщенко.

"Мобілізаційні заходи щодо оповіщення військовозобов’язаних в громадських місцях проводилися уповноваженими групами від центрів комплектування. Для максимального охоплення обирались місця для оповіщення якомога більшої кількості осіб: вокзали, торгові центри, площі, великі вулиці тощо. Ці заходи планувались якраз для того, щоб виявити чоловіків, які не стали на військовий облік. Якби наші громадяни не порушували законів, потреби б у таких заходах не було. Та, на превеликий жаль, таким чином деякі особи пробують ховатись від виконання свого конституційного обов’язку", - сказав він.

Головний військком Львова каже, що ці мобілізаційні заходи спрямовані для захисту держави і за необхідності, повістки і надалі роздаватимуть на вулицях, і в тих місцях, які не заборонені законом.

"В першу чергу ми приводимо до ладу наш облік. Нам не потрібно вже і всіх до війська, нам потрібні фахівці, які затребувані зараз. Тому, якщо не буде іншого законодавчого інструменту для впорядкування обліку, нам доведеться і надалі проводити заходи оповіщення та уточнення даних в людних місцях. Ну і додам, що мобілізаційні заходи, зокрема, оповіщення військовозобов’язаних, будуть проводитися за необхідності і впродовж дії воєнного стану", - зазначив він.

Мобілізація в Україні

В Україні проводиться загальна мобілізація. ЇЇ термін постійно подовжують. Першочергово комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних.

Усі військовозобов’язані та резервісти повинні в разі зміні місця проживання повідомити про такі обставини та стати на військовий облік за новим місцем проживання.

Читайте також: