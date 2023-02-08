В яких областях України можливий сильний землетрус: відповідь професора "Інституту геології"

В Україні землетруси можливі в Криму, Одеській області та на Прикарпатті. Проте їхня ймовірність є невеликою.

Про це у коментарі ТСН сказав професор, доктор геологічних наук, директор навчально-наукового інституту "Інститут геології" Сергій Вижва.

"Я давав свої висновки по всіх українських АЕС, які останнім часом оновлювали свої енергоблоки, скажу, що ми розглядаємо основне джерело землетрусів, яке може становити небезпеку для України - це так звана зона Вранча або румунські Карпати. Там за всю історію спостереження максимальний землетрус був магнітудою 7,6. Це було ще у 18 столітті", - пояснив науковець.

Професор зазначив, що ймовірність землетрусів в Україні є низькою, проте є потенційно небезпечні регіони.

"Ми можемо відчути сейсмічні події. У нас є карти, які прогнозують землетруси, щоб будувати на цих місцях будівлі. Найнебезпечнішими в плані землетрусу є Крим, Одеська область та Прикарпаття. Проте є шкала інтенсивності. 12-ти бальна, коли повне руйнування. От у Туреччині були будівлі, які падали, а є ті, які стояли. Це означає, що будували по-різному", - сказав Сергій Вижва зазначивши, що під час будівництва потрібно враховувати сейсмічну активність.

Руйнівні землетруси в Туреччині та Сирії

6 лютого в Туреччині та Сирії стались руйнівні землетруси, через які загинули тисячі людей. Підземні поштовхи спостерігали також і в інших державах.

У 10 провінціях Туреччини, які постраждали від потужного землетрусу, на 3 місяці запровадять надзвичайний стан.

За даними управління з надзвичайних ситуацій, внаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії, який стався 6 лютого, кількість жертв зросла до 9638 осіб.

У Туреччині загинуло 7108 людей, ще 40 910 отримали поранення. У регіонах Сирії – щонайменше 2530 загиблих та 4645 поранених.

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