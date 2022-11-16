В якому разі в Україні вимикатимуть світло на 10-12 годин: Герус описав найгірший сценарій

Наразі енергетики працюють над тим, аби відключення світла становили всього декілька годин вранці та декілька годин ввечері.

В Україні взимку можуть відключати електроенергію на 10-12 годин у разі, якщо великі морози співпадуть з ракетними атаками Росії на інфраструктуру.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів нардеп, голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Вже сьогодні ми бачимо похолодання і в наступні дні буде мороз. Це збільшує споживання електроенергії і в такій ситуації енергосистемі працювати ще важче. Коли є пік (споживання електроенергії – ред.) від п’ятої години вечора і до десятої години вечора, то варто в такий період часу економити або споживання перенести в ніч. Це трішки допоможе і це зменшує навантаження на енергосистему", – пояснив Герус.

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Він також прокоментував ймовірність відключень світла в Україні на 10-12 годин.

"Зараз триває робота над тим, щоб максимально відновити ті підстанції, які перестали працювати внаслідок ракетних обстрілів. Тоді можна буде ці періоди, коли морозна погода, прожити так, щоби відключення все таки були не по 10-12 годин, а – декілька годин вранці, декілька годин ввечері. Зараз робота над цим триває", – повідомив нардеп.

Водночас він попередив про виникнення різних сценаріїв.

"Коли температура – 2-3 градуси морозу, це може бути один сценарій. А коли температура – 10-15 градусів морозу плюс є ще ракетні обстріли… Скажімо так, якщо буде розвиватися негативний сценарій – коли будуть великі морози і будуть додаткові обстріли – то, можливо, такі відключення і можуть сягнути 10 годин. Але всі працюють над тим, щоб найбільш ймовірний сценарій був таким, щоб відключення не доходили до 12 годин", – розповів очільник енергетичного комітету парламенту.

Нагадаємо, Росія 15 листопада влаштувала масований ракетний обстріл по об’єктах критичної інфраструктури України, випустивши 90 ракет. Сили ППО збили 77 із них.

Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав цей ракетний удар наймасованішим від початку війни та повідомив про влучання по всій енергосистемі: як по об‘єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії. Після цього були запроваджені аварійні відключення світла.

В "Укренерго" попередили, що треба бути готовими до суттєвих перерв в енергопостачанні та мати необхідний запас води, тримати зарядженими всі пристрої та павербанки.

Після ракетних атак відновлення деяких об'єктів енергетики може тривати до двох тижнів залежно від ступеня руйнувань. Про це повідомили в Офісі президента.

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