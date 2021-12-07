В’язень колонії у Дніпрі "продав" на мільйон гривень вигадані ним дрова: ошуканих понад сотню

Люди шоковані нахабністю чоловіка.

Понад мільйон гривень видурили шахраї в українців, які хотіли купити дрова на зиму. Лише офіційно потерпілих нарахували більше сотні, та їх насправді в рази більше, підозрюють у поліції. Шахраї публікували оголошення у соцмережах та на сайтах оголошень. Обіцяли швидку доставку дров за привабливою ціною, але товару в них не було. Ба більше - організатор афери взагалі виявився в’язнем виправної колонії.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Ані дров, ані заощаджень - пані Вікторія тепер лише з однією думкою: чим обігріти хату, де єдиний син та мама-пенсіонерка. «Ходимо, збираємо лісом і намагаємося так опалити. Знову треба збирати гроші та знову купувати. Я була приголомшена! Людина просто без Бога у душі», - каже жінка.

Також читайте Українці отримують фейкові повідомлення від МОЗ щодо виплати тисячі Зеленського: як убезпечитися від шахраїв

Дрова за гарною ціною та зі швидкою доставкою просто до хати - оголошення пані Вікторія побачила у соцмережах. Зателефонувала і продавець одразу почав підганяти зі сплатою та тиснути.

«Він сказав, або платиш зараз і ми починаємо вантажити машину, або ми відставляємо, і машину вантажити не будемо. Я перевела йому на карту, яку він скинув у СМС, ці шість тисяч. Потім він мені телефонує і каже, що ні, цього мало. Я перевела йому ще шістсот. Після цього телефон перестав відповідати», - розповідає постраждала.

Ошуканих шахраєм по всій країні вже виявили більше сотні. І це лише ті, що звернулися до поліції.

З гачка шахраїв гроші пані Ольги зірвалися дивом. Жінка запідозрила аферу в останню мить, аж надто активно продавець вимагав термінову оплату. «Були ще дзвінки від нього. Я ж природно - вушка на маківці. Задаю питання, якщо ви лісгосп, будь ласка, надайте документи. Пауза. Звісно, приїжджайте до нас у село. Кажу, що добре, я приїду. Ну, а потім нецензурна лайка. Я не знаю, що мене врятувало від цього. Найбільше, звичайно, мені шкода людей похилого віку, які клюнули», - каже жінка.

Новини Дніпропетровської області: викрили шахраїв, які нібито продавали дрова

Поліцейські вирахували звідки телефонували людям. Аби затримати аферистів, що скористалися початком опалювального сезону і розпачем людей, провели спецоперацію. 35-річний організатор схеми керував аферою просто з тюрми. Він відбуває покарання у виправній колонії на Дніпропетровщині.

Чоловік мав трьох підлеглих на волі, що виконували його завдання. Це двоє жінок та чоловік, що живуть у Кривому Розі та Марганці. «Вилучені наркотики, мобільні телефони, комп’ютерне обладнання, сім-картки, банківські картки та блокноти з чорновими записами, що підтверджують злочинні діяння угрупування», - каже начальник ГУНП у Дніпропетровській області Анатолій Щадило.

Усіх учасників схеми затримали, за шахрайство їм загрожує 8 років ув’язнення. Нині правоохоронці намагаються повернути гроші ошуканим людям. На це остання надія пані Вікторії, бо удруге зібрати кошти на дрова жінка не взмозі.

Читайте також:

Тисяча гривень за вакцинацію: в Мінцифри назвали головну умову для отримання коштів

Литовець намагався спалити головну ялинку свого міста

Водіям розповіли, на скільки зростає споживання пального в авто взимку