В'язні-"переселенці" все трощили та палили: подробиці масштабного бунту в колонії на Рівненщині

Засуджені за тяжкі злочини в'язні, евакуйовані із Запоріжжя, влаштували бунт у колонії на Рівненщині.

Вони палили, трощили, а потім забарикадувалися - з камінням та палицями. Так, мовляв, хотіли помститися арештантам із сусіднього відділення. А ще в такий спосіб протестували проти місцевого режиму та обов'язкового носіння форми. Принаймні так кажуть працівники виправного закладу. Які, до слова, раніше й самі виходили на протест.

Що ж насправді коїться у колонії, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Засуджені в установі влаштували бунт. Вони били, палили, трощили. Все це було чутно на кілометри. В селі поруч вчинився переполох.

"Крики чули, чули бахкання, думали, що постріли, думали, що вже якась диверсійна група, злякалися люди всі", - каже місцева жителька Наталія.

Селяни переживали, аби бунтарі хоча б колонії не втекли. Збунтувалися 74 засуджених за тяжкі злочини. Їм не подобалося, кажуть працівники колонії, що треба дотримуватися режиму дня і носити форму. А ще хотіли, мовляв, поквитатися із в'язнями сусіднього відділення, з якими напередодні мали конфлікт. А тому тих довелося терміново евакуювати.

Засуджені за тяжкі злочини в'язні влаштували бунт у рівненській колонії

"Зривали колючий дріт, вибили двері до інших дільниць. Сто відсотків було би кровопролиття", - каже керівник відділу Полицької виправної колонії Олександр Дейнека.

"Вони здійснили підпал 6 приміщень, цей підпал здійснювався підручними засобами. Це - матраци та дерев'яні меблі", - каже заступник керівника Володимирецького відділення поліції Ігор Полюхович.

"Перекидання пожежі могло загрожувати як життю персоналу, а також і самим засудженим, яких було майже 600 осіб", - каже керівник відомчої пожежної охорони Полицької виправної колонії Олександр Качинський.

Після перемовин з правоохоронцями і представниками департаменту з питань виконання покарань бунтарі погодилися переїхати до іншої установи. Працівники колонії підозрюють що на бунт в'язнів підбурив вже відсторонений керівник установи.

Проти очільника Полецької колонії підлеглі повстали в середині червня. Працівники закидали керівнику відмивання грошей і махінації з преміями. Кажуть, що ще перебуваючи на посаді, очільник колонії налагодив зв'язки з засудженими. Керівник усе заперечував. Апелював, нібито підлеглим не подобається, що він наводить лад.

Врешті, начальника колонії відсторонили і почали перевірки і провадження. А вже за кілька тижнів стався бунт. Очільник установи слухавку на наші дзвінки скидає.

"Цей бунт, можливо, навіть загрожує закриттю колонії. Ми цього, звісно, не хотіли, ми готові працювати, готові відновити колонію", - каже старший інспектор Полицької виправної колонії Юрій Локацюн.

За дезорганізацію колонії та масові заворушення ватажкам бунту до основного терміну може додатися ще років зо 5-10. Зараз запорізькі в'язні переведені до СІЗО подалі від колонії.

Нагадаємо, у ніч проти 25 липня в'язні Полицької виправної колонії на Рівненщині влаштували бунт. Вони забарикадувалися у житловій зоні, вибили вікна та влаштували пожежу в їдальні і карантинній зоні.

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