"В'язнів вивезли, люди вже скуповують продукти на випадок запеклих боїв": мешканка Херсона про ситуацію в місті

В окупованому Херсоні росіяни вивезли в невідомому напрямку частину ув’язнених, а більшість мешканців закуповують продукти на випадок запеклих боїв.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомили мешканці Херсону.

"Засуджених вивозять в невідомому напрямку. Ще можу додати, що в місті купа мобілізованих. Подейкують, що вони до останнього перебували поблизу Херсона, а зараз їх направили в місто. Самі херсонці в ці дні дуже активно запасаються продуктами та засобами першої необхідності. Все це робиться для того, щоб була можливість довше перебувати в сховищах – коли ЗСУ будуть звільняти місто, треба бути не в полі зору російських окупантів, не виходити навіть в магазин", - повідомила нам одна з місцевих мешканок.

За її словами, явних ознак масштабного відступу росіян в місті поки немає. Крім цього, також за її словами, більшість херсонців відмовились на пропозиції росіян виїхати на лівий берег Дніпра.

Окупанти имикають мобільний зв’язок та Інтернет

Своєю чергою, депутат Херсонської облради Сергій Хлань про створену окупантами так звану евакуацію з облцентра каже так: "Вчора окупанти штучно створили чергу, яку знімали для свої пропагандистських каналів. Сьогодні було значно менше людей. Більшість з них пересувались на свої дачі, тому окупанти сьогодні не ретранслювали фото з переправи".

До цього Хлань додає: "Є попередня інформація, що окупанти почали пересувати техніку з правого берега на лівий. Підтвердження цьому немає, але відомо, що вже четверту добу вони вимикають мобільний зв’язок та Інтернет. Так вони роблять, коли пересувають велику кількість техніки. Це є косвенним підтвердженням. Переслідують ціль, щоб їх не здавали. На лівому березі є велике скупчення "Градів", які можуть обстрілювати спальні райони Херсона".

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