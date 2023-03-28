В ЄС назрівають скандали через постачання Україні зброї: болгари відмовчуються, естонці ж коментують

Україні можуть передавати боєприпаси країни, які привселюдно заперечують свою готовність це робити. Видання Euractiv стало відомо про плани Болгарії озброювати Україну через посередників, а Politico пише, що Естонія, яка і придумала план відправити на фронт боєприпаси зі складів країн ЄС, натомість закупити нові, зловживаючи загальним бюджетом. Про це виданню повідомили кілька джерел у дипломатичних колах ЄС, зазначає кореспондентка “Радіо Свобода” в Брюсселі Зоряни Степаненко для ТСН.

Європейські боєприпаси, які, як сподіваються у Києві, переламають хід війни, «розкроїли» Євросоюз на кілька таборів. Ті, які демонструють прагнення допомагати Україні, другу – помірнішу категорію, і третю - тих, хто не готовий «скидатися» своїми снарядами. Але, як дізналися журналісти, публічні наміри постояти осторонь можуть і не відображати реальність.

Боєприпаси чекають на полі бою в Україні, через їх брак, казав Володимир Зеленський, і відкладається весняний контрнаступ. Відновлювати українські запаси за рахунок власних планують Норвегія та ще 18 країн-членів ЄС. “Високий представник ясно дав зрозуміти, що хоче бачити якомога ширшу участь. Тому що це на користь Європи. Це підтримка України, а також підтримка європейської безпеки та стабільності”, - каже представник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано.

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Поза проєктом 10 країн ЄС, але якщо Литва та Польща регулярно постачають Україні зброю на двосторонній основі, то Угорщина відмовляється, бо, за словами її топ-дипломата, «хоче миру». Президент Болгарії днями оголосив, що заборонить навіть реекспорт болгарської зброї Україні. “Ми разом з Єврокомісією працюватимемо над збільшенням інвестицій, щоб ми могли поповнювати наші запаси та допомагати державам-членам ЄС та НАТО поповнювати власні. Але Болгарія не бере участі у спільних постачаннях снарядів Україні”, - заявив президент Болгарії Румен Радев.

Ця заява для багатьох стала додатковим приводом дорікнути Радеву у проросійськості, але видання Euractiv з'ясувало, що Болгарія, в розпорядженні якої є снаряди радянського зразка, може їх продати Україні через посередників. Під прикриттям власного переозброєння: отримають нові боєприпаси, старі ж віддадуть державному військовому заводу. Що з ними зроблять - нинішній міністр оборони не пояснив, але пояснив в інтерв'ю, яке цитує видання, колишній. “Це найбільше переозброєння болгарських сухопутних військ у новітній історії. Це величезна кількість боєприпасів — сотні тисяч. Відбувається величезне зростання цін на боєприпаси, і ВМЗ продаватиме ці боєприпаси через посередників до України. Це така кількість боєприпасів, яка може переламати хід війни на деяких напрямках на українському фронті”, - заявив ексміністр оборони Болгарії Бойко Ноєв.

Згідно з планом ЄС, Україна має отримати мільйон 155-міліметрових снарядів впродовж найближчих 12 місяців. Охочим віддавати свої – належить компенсація з Європейського Фонду Миру. Така собі спільна «скарбничка» під ці потреби зокрема, котру країни ЄС наповнюють пропорційно своїм ВВП. Витратити ці кошти на боєприпаси для України, а потім – на загальні закупівлі власних – запропонувала свого часу Естонія. “Я дійсно щаслива, що, коли востаннє я зробила пропозицію щодо боєприпасів та загальних закупівель, за 5 тижнів ми дійшли згоди щодо цього”, - зазначала прем'єр-міністерка Естонії Кайя Каллас.

Видання ж Politico дізналося про закулісні претензії до Естонії. Цитує джерела в дипломатичних колах ЄС, які стверджують: Таллінн серед столиць, які зловживають спільним фондом. З одного боку – максимально допомагає Україні, з іншого – віддає, як висловився у бесіді з виданням один із дипломатів, «металолом», модернізуючи за рахунок ЄС таким чином власну армію. Інший неназваний дипломат навів і приклад: Естонія відправляє радянський ракетний комплекс «Стріла», а компенсацію запитує, виходячи з вартості сучасного «Стінгера». Але естонське Міноборони у коментарі “Радіо Свобода” спростувало цю інформацію. “Естонія ніколи не володіла «Стрілами» й не відправляла їх Україні, а також не володіла «Стінгерами» й не купувала їх. Естонія завжди говорила, що її військова допомога Україні розраховується на основі вартості відновлення, оскільки це сума інвестицій, які Естонія має зробити, щоб відновити пожертвувані потужності. І останнє, але не менш важливе: допомога Україні – це не змагання. Ставки набагато вищі – відбити агресію в Європі”, - йдеться в коментарі Міноборони Естонії.

Експерти, з якими поспілкувалися видання, не сумніваються: непорозуміння вдасться подолати . Найважливішим, кажуть, є сам факт: задля підтримки України ЄС, як блок, таки здатний на безпрецедентні рішення. “Вперше Європейський фонд світу дійсно служить цій меті, що ми фактично відшкодовуємо постачання Україні, яка потребує його. Є певні вибоїни на шляху, але не думаю, що процес як такий буде підірваний. Це більше стосується адміністративного правового механізму та координації між державами-членами й центром тут, у Брюсселі”, - заявив аналітик Асоціації з міжнародних питань Павел Гавлічек.

Коли, згідно з планом, на фронт поїдуть перші, такі дефіцитні там снаряди – поки невідомо. А щоб наростити їхнє виробництво у перспективі довгостроковій, Польща, наприклад, закликає закуповувати їх і за межами ЄС, адже треба, наполягають тут і зараз.

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