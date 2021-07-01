В ЄС почали діяти цифрові COVID-сертифікати: чи полегшить це подорожі

Основна мета їх запровадження — полегшення подорожей в умовах пандемії, передусім у період літніх відпусток.

Від сьогодні, 1 липня, в усьому Євросоюзі та Шенгенській зоні почали діяти цифрові COVID-сертифікати.

Подробиці розповів кореспондент "Радіо Свобода" Григорій Жигалов, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

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Григорій Жигалов: Сьогодні дійсно в країнах Євросоюзу ажіотаж. У мене друзі приміром масово завантажують собі ці COVID-сертифікати. Хоча кудись поїхати ми поки що не можемо. Бо у моєму сертифікаті, приміром, поки що тільки одне щеплення.

Другу дозу я отримаю наступного тижня, потім ще два тижні почекати — і от, в кінці липня можна буде кудись їхати. Якщо ситуація, звісно, радикально не поміняється — але про це трохи згодом.

А зараз — про тих щасливих власників COVID-сертифікатів, які вже отримали дві дози вакцини не пізніше, ніж два тижні тому. В аеропортах — аншлаг.

Попри те, що як тільки з’явилася ідея COVID-сертифікатів, у неї було багато скептиків — сьогодні туристи переважно радіють тому, що можуть уникнути неприємних ПЛР-тестів, або тривалих ізоляцій.

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Разом з тим, не все проходить гладко. Особливо враховуючи, що різні країни ЄС мають різні санітарні обмеження.

Ну приміром, щоби поїхати в Іспанію, мені треба здати тест на коронавірус. Мої ж колеги, що живуть буквально за кілька кілометрів — у Фландрії — можуть туди поїхати навіть без COVID-сертифікату, бо Фландрію оголосили "зеленою" зоною.

А Німеччина сьогодні запровадила нові обмеження до туристів, що прибувають з Португалії. Всі ці перевірки лягли на плечі авіакомпаній, і в Брюссельському аепорорту тепер скаржаться, що COVID-сертифікати їм життя не спростили.

"Через те, що обмеження всюди різні, цей сертифікат нам не допомагає. Якщо ми відскануємо сертифікат, ми побачимо, що це дійсний QR-код, але у нас немає вмісту цього QR-коду, пов’язаного з пунктом призначення, до якого подорожує пасажир. Тому нам все одно потрібно виконати всі перевірки візуально, щоб переконатися, що пасажир відповідає вимогам пункту призначення", — зазначила речниця Брюссельських авіаліній.

Григорій Жигалов: Якщо коротко, то COVID-сертифікати не є ані гарантією, ані стовідсотковою перепусткою. Це лише інструмент, який має полегшити подорожі. Але, як і минулого року, треба уважно вивчати санітарні правила тієї країни, куди ви направляєтесь. Навіть якщо це подорож між двома країнами ЄС.

Раніше повідомлялося, який вигляд мають COVID-сертифікати, що ввели в Україні, і чи визнає їх Європа та світ.

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