В ЄС вигадали, як обійти Угорщину і виділити Україні 18 мільярдів євро

Рада Європи змогла розблокувати 18 мільярдів для допомоги Україні - пропозицію, на якій мало не поставила хрест Угорщина. Попри те, що загальні для Євросоюзу рішення мають ухвалювати всі країни і навіть одного голосу "проти" достатньо, щоби нічого не вийшло, йдеться в ТСН.

Україна може розраховувати на Євросоюз - так у короткому пресрелізі про розблокування допомоги Україні говорить міністр фінансів Чехії. Саме ця країна нині головує в ЄС, де лідерство передають кожні півроку. Відтак домогтися, аби позиція Угорщини не завадила виділяти Україні кошти, для Праги стало справою принципу.

Багато хто вважає, що Угорщина принципово заблокувала гроші для України, бо Євросоюз своєю чергою блокує гроші для Угорщини. Не лише тому, що країна продовжує займати відверто антиєвропейську позицію в стосунках з Путіним та наполягати на купівлі російських енергоносіїв. Справа особисто в прем’єрі Вікторі Орбані та його кабінеті. Раніше Європарламент визнав Угорщину державою, в якій режим змінився на хоч і електоральну, себто виборчу, але автократію з популістом Орбаном на чолі. Через провал антикорупційного законодавства Євросоюз заблокував заплановані гроші на розбудову країни, украй необхідні бюджету Угорщини. Відтак Орбан “потягнув стоп-кран” у переговорах про допомогу Україні.

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“В Україні мільйони людей без води, опалення чи струму, нам дійсно треба рухатися вперед. Оскільки одна з держав-членів наклала вето, ми не досягли спільного рішення, але робота триватиме…”, - заявляв єврокомісар з питань торгівлі Валдіс Домьровскіс.

“Підтримка України - це не благодійність. Ми цих грошей не просимо. Ми намагаємося захистити свободу і демократію всього цивілізованого світу. Тому інші країни розділяють з нами вартість боротьби, але для розвинених країн - це не такі вже й великі гроші”, - додав міністр фінансів України Сергій Марченко.

Міністр фінансів України не став приховувати: позиція Угорщини тут багатьох бентежить, але висловив сподівання, що європейці зможуть знайти вихід. Для багатьох європейських чиновників це стало справою політичного обличчя цілого блоку. “Цей план треба ухвалити. Не просто тому, що це обіцянка, зобов’язання, не тому що це украй необхідно. Я переконана, що наша нездатність надати цю допомогу значно підірве довіру до Європейського союзу”, - додав голова міністерства фінансів Нідерландів Зігрід Кааг.

Рада Європи знаходить компромісне рішення, що подолати вето і не ламати засади політичної організації Європейського союзу . В попередній пропозиції гарантами багаторічних кредитів Україні мали виступати усі держави Євросоюзу, централізовано. Нинішній варіант покладає ці зобов’язання на окремі країни. Відтак Угорщина може брати чи не брати в цьому участь, але цієї пропозиції вона вже ветувати не здатна. Європарламент голосуватиме за цю постанову вже наступного тижня.

Це кредит, не ґрант - так і мало бути, але гарантії за запозиченнями мали йти з бюджету ЄС - це безпрецедентна історія, коли його готові відкрити країні, що не входить до об’єднання.

За планом, у кредитів буде 10-річний пільговий період, відсотки - більшу їх частину, як йдеться в повідомленні Ради ЄС, покриють держави-члени.

Гроші ці Україні потрібні, аби покрити нагальні потреби: відновити критичну інфраструктуру, зокрема. За підрахунками Єврокомісії, вони допоможуть покрити близько половини очікуваного дефіциту держбюджету 2023 року. У Раді ЄС метою програми визначають і початок сталого післявоєнного відновлення України на шляху до її євроінтеграції.

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