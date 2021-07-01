В ЄС запрацювали паспорти вакцинації, але жодних гарантій вони не забезпечують

В ЄС запрацювали паспорти вакцинації, але жодних гарантій вони не забезпечують

"Ковід-сертифікати", запроваджені сьогодні в межах ЄС - не є ані гарантією, ані стовідсотковою перепусткою

Відсьогодні в ЄС починають діяти паспорти вакцинації: відтак щеплені від коронавірусу жителі Євросоюзу зможуть безперешкодно пересуватися в межах Європи.

Всі деталі спеціально для ТСН розповів кореспондент «Радіо Свобода» Григорій Жигалов.

Ситуація трохи нагадує минуле літо, коли Європа почала на сезон відпусток відкривати можливості для подорожей, але щоразу доводилося по кілька разів все перевіряти. Куди можна, на яких умовах, і так далі.

Зараз, щоб полегшити життя туристам, є "ковід"-сертифікати. І сьогодні вони офіційно запрацювали в масштабах всього ЄС, але зі своїми поточненнями. Напередодні одразу троє єврокомісарів звернулися до країн ЄС і нагадали, що вони погодилися запровадити сертифікати. І закликали відкрити можливості подорожей Європою цього літа за «ковід-сертифікатами». А все не так просто. Кожна країна залишається повним господарем правил, у межах своїх кордонів.

Навіть власники сертифікату, десь будуть змушені здавати тест, а можливо десь і сидіти карантин. Також обов’язково мати обидві вакцини і ще два тижні після останнього щеплення почекати із подорожами.

Новини світу: у ЄС починають діяти паспорти вакцинації – як це працює

«Щоби показати наскільки різними можуть бути правила… Якби я жив не в Брюсселі, а буквально за кілька кілометрів — у Фландрії… Я вже відсьогодні міг би поїхати, скажімо, до Іспанії не те що без тесту, навіть без сертифікату. Бо Фландрія — зелена зона. Брюссель — ще ні. А якби я був у Португаліі, і повернувся у Німеччину, навіть якби я був повністю щеплений, мені все одно довелося б відправитися на двотижневий карантин», - пояснює кореспондент.

"Ковід-сертифікати", запроваджені сьогодні в межах ЄС - не є ані гарантією, ані стовідсотковою перепусткою. Це лише інструмент, який має полегшити подорожі. Але, як і минулого року, треба уважно вивчати санітарні правила тієї країни, куди направляєтесь.

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