В Житомирській області залучили всюдихід до пошуку пари, яка зникла під час риболовлі

В Житомирській області залучили всюдихід до пошуку пари, яка зникла під час риболовлі

З нього краще можна обстежити і берегову лінію - є невелика надія, що зникла сімейна пара залишилась у очереті.

Аби знайти зникле подружжя на Житомирщині, рятувальники задіяли всюдихід, що може ламати кригу. Машина має обстежити водойму, де зникла сімейна пара. На риболовлю чоловік з дружиною відправились кілька днів тому, 7-річну доньку та 4-річного синочка залишили удома. Лише за два дня старшій дівчинці вдалось вибратись з зачиненої хати і розповісти про зникнення батьків. На пошуки вирушили водолази, втім нікого не знайшли. І от нині, сподіваються, у пошуках допоможе всюдихід "Богун".

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Пошуки на воді стартували з восьмої ранку. Тут несприятливі погодні умови - туман, обледеніння і водойма вкрита кригою, але всюдихід все ж вивели на неї. З нього краще можна обстежити і берегову лінію - є невелика надія, що зникла сімейна пара залишилась у очереті. І звісно, за допомогою всюдеходу можна краще обстежити водойму.

За пошуком спостерігають родичі, які благали рятувальників відновити пошуки, які зупинили день тому через погодні погодні умови. «П'ята доба вже пішла. Сподіваємось на диво, але як нам сказали, дива не буває», - заявляє сестра зниклої.

«Сказали, що будуть до останнього шукати, вони ось тут під очеретом пройшли, а тепер пішли на той бік під очерет. Може якою течією, чи вітром. Якби ж не ця крига, а вони ж тепло одягнені були і валянки і куфайки, як на рибалку», - додає тітка зниклої.

Яна та Петро Кондратюки пішли рибалити ще минулими вихідними. Зазначу, що жінка була на восьмому місяці вагітності. Незважаючи на це, пішла на воду у човні з чоловіком - вони були затяті риболови. Дітей залишили удома, дві доби малі сиділи у голоді та холоді, врешті старшій дівчинці вдалось вилізти у вікно, вона повідомила родичів про зникнення.

У Житомирській області, аби знайти зникле подружжя, рятувальники задіяли всюдихід

На воді рятувальники знайшли перекинутий човен Кондратюків, водолази почали обстежувати водойму- марно. Пошуки припинили, але врешті такі вирішили відновити вже з всюдехідом. Зараз машина на воді, але площа водойми 100 гектарів, а глибина тут до 3 метрів. Пошуковці не приховують, що шансів знайти зниклих живими майже нема. Зараз всюдихід пробиває кригу, для того щоб змогли далі у воді працювати водолази.

«Призначений для пересування по болотистій місцевості, також може пересуватися кригою. Повністю побили лід у тому місці, де будуть пошуки, цей автомобіль вийде і вже зайдуть водолази на човні і буде обстежувати водне плесо», - пояснюють рятувальники.

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