В жодному з гірських будиночків не виявили зниклого на Закарпатті туриста: вже підняли гелікоптер

В жодному з гірських будиночків не виявили зниклого на Закарпатті туриста: вже підняли гелікоптер

Останні координати, які вдалося визначити за телефоном, вказують на те, що він не спустився вниз до лісу, а навпаки піднявся по схилах уверх

На Закарпатті на пошуки чоловіка, що зник у горах, у небо піднімають гелікоптер. 50-річний місцевий житель загубився ще у суботу, коли разом з товаришами поїхав кататися на снігоходах. Двоє чоловіків змогли дістатися турбази. А пошуки зниклого тривають уже третю добу.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Безперервно вдень та вночі зниклого в горах чоловіка шукають рятувальники та волонтери, вже підняли гелікоптер. Очікують, що за найближчі години він зможе обстежити територію і звузити периметр пошуків.

Окрім того від сьогодні кількість пошуковців збільшилася майже у тричі. Це пів сотні рятувальників, два десятки волонтерів, а також правоохоронці.

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Шукають чоловіка на снігоходах, сноубайках та гусеничних квадроциклах. Подекуди йти доводиться навпромацки. У високогір’ї випало більше метра снігу. До того ж через сильний туман та хурделицю видимість обмежена до 5 метрів. Існує і великий ризик сходження лавин.

Востаннє зниклий чоловік виходив на зв'язок у суботу. Зі слів друзів, які були з ним, він спустився на снігоході схилами вниз, аж раптом у горах розпочалася сильна хурделиця. Тож ймовірно він збився зі шляху і повернутися назад уже не зміг. Майже одразу чоловік зателефонував до служби ДСНС і у паніці просив про допомогу, а далі зв'язок з ним обірвався. За вказаними координатами його не виявили. На місці був тільки перевернутий снігохід. Чому чоловік повідомив своє місцезнаходження, а далі усе залишив і пішов – досі не відомо. Пошуковці припускають, він просто розгубився. Визначити за слідами, куди він подався було неможливо, все замело снігом.

Як тривають пошуки чоловіка на Закарпатті | Новини України

Останні координати, які вдалося визначити за телефоном, вказують на те, що він не спустився вниз до лісу, а навпаки піднявся по схилах уверх, тому територію пошуків розширили.

Рятувальники вже прочесали всі маршрути полонини, гірські будиночки та провалля та жодної зачіпки, куди міг піти чоловік, не знайшли. Велику надію покладають саме на гелікоптер, він має обстежити периметр пошуку.

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