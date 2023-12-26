В зоопарку Києва покажуть драконів: що вони вміють та чим харчуються

Символи прийдешнього року вже готові виконувати бажання відвідувачів.

У Київському зоопарку з’явилася нова експозиція, де відвідувачі зможуть побачити символ прийдешнього року – Зеленого Дракона та загадати найзаповітніше бажання.

На роль символу року підійшли ящірки зеленого кольору - шоломоносні василіски, які зовні дуже сході на драконів.

Шоломоносні василіски дуже схожі на драконів - символів 2024 року / фото Київський зоопарк

Василіск та три його подружки

Для василісків підготували просторий тераріум. Територію навколо нього прикрасили китайськими ліхтариками та різнокольоровими вогниками гірлянд.

Так виглядає тераріум, де поселилися "дракончики" / фото Київського зоопарку

Загадковості та магічності додає велика голова зеленого дракона. Поруч з тераріумом є акваріум з рибами-неонами.

Так виглядає тераріум, де поселилися "дракончики" / фото Київського зоопарку

"У тераріумі поселився самець шоломоносного василіска та три самочки. Відвідувачі зможуть спостерігати за життям незвичних ящірок. До речі, вони здатні до неймовірного – бігу по поверхні води, якщо у цьому виникає потреба", - розповідає сайту ТСН.ua Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Шоломоносні василіски дуже схожі на драконів - символів 2024 року / фото Київський зоопарк

Він додає, що таку експозицію у зоопарку зробили вперше, бо зараз як дорослим, так і дітям не вистачає позитиву, добрих емоції, які б викликала посмішку та новорічний настрій.

Коли годуватимуть драконів

Загадати бажання та зарядитись силою дракона на цілий рік відвідувачі зможуть біля магічної експозиції на Острові звірів.

Відвідувачі зможуть побачити символ прийдешнього року – Зеленого Дракона / фото Київський зоопарк

В зоопарку обіцяють організувати показові годування символів прийдешнього року. Василіски, до речі, харчуються цвіркунами та тарганами.

"Побачити, як годують василісків можна з наступної суботи (30 грудня) о 13:00. Показові годування відбуватимуться у цей час до 7 січня", - додають у зоопарку.

Шоломоносні василіски дуже схожі на драконів - символів 2024 року / фото Київський зоопарк

Що відомо про ящірку-дракона

Шоломоносний василіск - ящірка з довгими пальцями та гострими кігтями. На голові самців є гребінь.

Більшість василисків виростають до 30 см завдовжки і важать 200-600 грамів, але трапляються й екземпляри до 75 сантиметрів завдовжки.

Хвіст василіска становить майже дві третини довжини його тіла.

Василіск має здатність бігати по воді, утримуючи своє тіло на поверхні ударами задніх ніг, що швидко чергуються. Ці ящірки також можуть залишатися під водою протягом півгодини.

Відвідувачі зможуть побачити символ прийдешнього року – Зеленого Дракона / фото Київський зоопарк

Раніше сайт ТСН.ua розповідав, як змінився як змінився легендарний Байрактар з Київського зоопарку (фото).

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