В зруйнований під час ракетного удару будинок у Києві намагаються повернути газ і світло

Без газу й електрики, але з водою залишається частина житлового будинку на столичному Печерську, куди напередодні влучив уламок російської ракети і вбив там літню жінку, йдеться в ТСН.

Сьогодні весь день аварійні служби працювали у зруйнованій квартирі, намагалися полагодити труби. Ближче до вечора стало зрозуміло, що роботи проводити доведеться і завтра.

Мешканці під'їзду, де через падіння уламка збитої ракети утворилася масштабна пожежа, поки повертатися до своїх квартир не можуть. Частина з них нині живе у близьких, хтось знайшов тимчасовий прихисток у найближчій школі.

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Випадок з цим будинком ще раз доводить, що під час ворожих атак варто перебувати в укритті. Саме так зробила напередодні родина з горішнього поверху. Жінка з дитиною, які лише місяць тому виїхали з окупованої Нової Каховки до, як їм здавалося, безпечного Києва, під час тривоги спустилися до підвалу. Тепер вважають, що це їм врятувало життя. “Я хочу сказати людям всім, щоб реагували на повітряну тривогу, бо якби ми не спустилися, незрозуміло, що було б”, - каже жінка.

Нагадаємо, що після вчорашньої атаки росіян в Україні значні проблеми з електроенергією. До того ж, аналітик енергетичних ринків Максим Білявський повідомив у ефірі програми "Сніданок з 1+1", що ситуація може бути ще гіршою - період відключення в Україні може зрости вдвічі – до шести-восьми годин за раз замість теперішніх чотирьох.

Окрім того, він наголосив, що аби енергетики якомога швидше все полагодили та збалансували енергосистему, треба зменшити споживання електроенергії та вчасно сплачувати рахунки за світло. Необхідна наявність коштів на відповідному ринку, аби було за що купувати матеріали для ремонтів.

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