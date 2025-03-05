Вагітна у 14: в Україні дівчинка народила від дорослого і зробила гучну заяву

На суді дівчина розповіла, що порвала стосунки із підсудним та не хоче, щоб у її дитини був такий батько. Як його покарали?

У Полтавській області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який проживав із 14-річною дівчиною і вона від нього народила дитину.

Про це йдеться у вироку Шишацького районного суду Полтавської області.

За даними суду, дорослий чоловік від травня 2023 по травень 2024 року проживав із 14-річною дівчиною. Він знав про вік дитини, проте його не зупинило це.

У квітні 2024 року 15-річна дівчина народила немовля, батьком якого є підсудний. Крім того знайомий чоловіка звинуватив його у крадіжці.

На суді житель Полтавщини провину визнав та розкаявся. Він розповів, що компенсував знайому кошти через крадіжку.

Неповнолітня розповіла, що вона з підсудним спільно проживали рік - у нього та у неї. Під час цього у них були інтимні стосунки. Коли народилось немовля, пара розійшлась.

"Вона не бажала і не бажає, щоб чоловік був офіційно записаний батьком дитини та відмовляється від надання ним будь-якої матеріальної допомоги, просила суд не притягувати його до будь-якої відповідальності, так як все між ними було добровільним і за її згодою, претензій до обвинуваченого вона не має", - йдеться у свідченні дівчини.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 155 та ч.4 ст. 185 КК України. Оскільки потерпілі не мали до нього претензій, жителя Полтавщини засудили до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Дніпрі до іспитового терміну засудили жінку, яка випадково вбила свого маленького сина.

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