Вагітна в 11: що відомо про родину дівчинки із Закарпаття та історії інших юних породіль

Вагітна в 11: що відомо про родину дівчинки із Закарпаття та історії інших юних породіль

Наймолодшою вагітною про яку відомо, вважається 6-річна Ліза Пантуєва

У с. Гать Берегівської ТГ Закарпатської області завагітніла 11-річна дівчинка. Малолітня може стати наймолодшою мамою в Україні, у поліції за цим фактом уже відкрили кримінальне провадження.

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Як так сталось та хто батько дитини, ТСН.ua зібрав усі подробиці про вагітну 11-річну дівчинку із Закарпаття.

Із батьком майбутньої дитини 11-річна дівчинка познайомилась на роботі

Вагітну в 11 років дитину звати Біана. Вона мала б навчатись в 6 класі місцевої школи. Проте кинула навчання та поїхала разом із родиною на роботу в Київську область. Там, за словами матері вагітної дівчинки, вона і познайомилась із хлопцем, від якого завагітніла.

"У нас в родині троє дітей, Біанка сама вирішила народжувати. Наша родина працювала в Київській області на одному із сміттєзвалищ, там дочка познайомилась із хлопцем, який і є батьком дитини. Хто він і як його звати, ми не знаємо. Але має народитися хлопчик Олександр", - розповіла мати вагітної 11-річної дівчинки.

Мати неповнолітньої стверджує, що хлопець, від якого вагітна її донька, із Києва і він ще не знає про те, що скоро стане батьком. Проте мати майбутньої породіллі наголошує, що сама виховуватиме онука.

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Вагітна в 11: що кажуть медики

Про вагітність дівчинки дізнались і у КНП "Берегівська лікарня імені Бертолона Ліннера". Туди малолітня звернулась 14 жовтня із загрозою передчасних пологів. У лікарні розповідають, що дівчинка на 34 тижні вагітності. За їхніми словами, вагітність в дитини минає нормально. Проте в дитини ще не сформувалася належним чином тазово-м’язова система, тож їй робитимуть кесарів розтин.

"Вона до нас поступила із загрозою передчасних пологів. 20 жовтня ми її вже виписали із відділення. Її стан задовільний", - сказав медичний директор КНП "Берегівська лікарня імені Бертолона Ліннера" Йосип Бубряк.

У поліції відкрили провадження через вагітність малолітньої

У коментарі ТСН.ua речниця Нацполіції Закарпатської області Ганна Дан розповіла, що про інформацію про вагітність дитини правоохоронці дізнались під час моніторингу соціальних мереж. Ніхто із родичів майбутньої мами до поліції із заявою не звертався.

"На Закарпатті зафіксований випадок, коли дитина завагітніла в 11 років. Заява про це від рідних дівчинки не находила. Проте поліцейські дізнались про випадок під час моніторингу соціальних мереж. Слідчі виїжджали на місце події, там у районній лікарні медики підтвердили факт вагітності дитини. У поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України", - повідомила нам Ганна Дан.

Санкція цієї статті передбачає покарання від 10 до 15 років позбавлення волі.

Вагітні діти: що відомо про схожі випадки в Україні

Досі наймолодшою мамою в Україні вважалась Надія Гнатюк із Хмельницької області. Вона народила в 11-річному віці. Це сталось через те, що дівчину зґвалтував її рідний батько, якого згодом засудили до 10 років позбавлення волі. У квітні 2004 року дівчинка народила здорову дитину. Вихованням немовляти займалась мати породіллі. У 14 років Надія повінчалась із хлопцем з сусіднього села. В шлюбі у них народився син. Проте згодом пара розійшлась.

Тетяна Лучишин із Львівської області також вважається однією із наймолодших мам в Україні. Вона народила у 12 років. Батьком дитини виявився її двоюрідний брат - 14-річний Остап. Дитина довго не хотіла зізнаватися, хто саме її зґвалтував, лише стверджувала, що це "один з членів сім'ї".

Однією із наймолодших породіль є також і 13-річна школярка з села Дроздівці на Чернігівщині, яка у 2021 році народила дитину від 17-річного співмешканця. Поліція відкрила провадження за фактом зґвалтування дитини. В Україні вік сексуальної згоди — від 16 років. Якщо інтимні стосунки, не залежно від бажання обох партнерів, були раніше 16-річчя — це вважається зґвалтуванням

Поки ж наймолодшою вагітною, про яку відомо в Україні, вважається 6-річна Ліза Пантуєва, яка в 1934 році завагітніла від власного дідуся і народила у Харкові мертву дитину.

Нагадаємо, на Чернігівщині 13-річна школярка народила дитину від 17-річного хлопця.

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