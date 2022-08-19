Вагітна в полоні: окупанти утримують українську військову медичку, а рідні просять розголосу

Вагітна в полоні. Військова медичка Мар'яна Мамонова потрапила до рук загарбників, коли рятувала українських бійців та цивільних в оточеному ворогом Маріуполі. Незадовго до захоплення повідомила рідним, що вона при надії. І от уже майже п’ять місяців від жінки – жодної звістки. Аби врятувати Мар'яну, рідні просять розголосу.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Свою доньку пані Оксана не бачила уже майже рік.

"Останній раз Мар’яна тут була, коли в неї було весілля. Після того ми більше не збиралися", – сказала Оксана Черепушко.

31-річна Мар’яна – військова медичка. Коли розпочалася повномасштабна війна, вона була у Маріуполі, де пережила справжнє пекло.

"Вона писала, що щодень там ставало гірше і гірше. Не вистачало води питної, не вистачало медикаментів", – розповів батько Володимир Черепушко.

Саме там, під обстрілами Мар’яна дізналася, що чекає на дитину, про яку давно мріяла. Сказала про це чоловіку та рідним, а за кілька днів потрапила до полону.

"Я дуже за неї переживаю. За неї і за дитятко. Прошу всіх небайдужих допомогти", – закликала мама медички.

Як вона почувається – рідні не знають. Їм лише відомо, що дівчина перебуває у колонії в Оленівці. Це довідалися уже від військових, які повернулися з полону.

"Те, що нам наголосили, що вона знаходиться в камері, де двоє людей. Вона і ще, можливо, якась колега", – сказала сестра Анна Марцинкевич.

Від Мар’яни вже 5 місяців немає жодної звістки. Родина зверталася по допомогу до всіх інстанцій, але наразі все марно.

"Їй треба вже у жовтні народжувати, а її звідти не можна ніяк забрати. Куди ми не дзвонимо, у які інстанції ми не писали, але наша влада не реагує", – сказав батько медички.

На повернення дівчини чекають щодня. Мати протирає пил з її улюблених книг та медичних довідників, а племінниці доглядають Мар’яниного улюбленця – кота Томаса

"Коли в неї ще не було дітей, вона казала "Tомашик – це моя перша дитина. Коли в мене буде друга дитина – то, вона вже казала – в мене буде дві дитини", – розповіли премінниці.

У школі, де навчалася Мар’яна, на стінах висять її світлини. Дізнавшись, що їхня колишня учениця – у полоні, усі були шоковані, каже директорка закладу.

"Навіть вчителі, які чоловіки – знаєте, дуже так і сльози наверталися на очі. Всі дуже чекаємо, дуже віримо", – сказала директорка школи Марія Токмина.

Не втрачають надії і батьки Мар’яни. Так надовго зі своєю донькою вони ще розлучалися.

"У нас жодного свята не було, на яке б вона не приїхала. Вона старалася, де б вона не вчилася, де б вона не була, вона старалася приїхати на свято додому", – розповіла мама.

Народжувати Мар’яні – за два місяці. Рідні сподіваються, що до того часу її вже вдасться звільнити і малеча з’явиться на світ вже вдома, на волі.

Нагадаємо, в українській розвідці повідомили, що у День Незалежності України окупанти планують провести в Маріуполі показове "судилище" над полоненими захисниками "Азовсталі".

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