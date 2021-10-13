Вагітна втратила дитину: Ляшко розповів про ситуацію із COVID-19 в Україні та про шкоду "фейків" про вакцинацію

Вагітна втратила дитину: Ляшко розповів про ситуацію із COVID-19 в Україні та про шкоду "фейків" про вакцинацію

Сьогодні, як мінімум 95% госпіталізованих - це невакциновані.

В Україні стрімко росте кількість госпіталізацій хворих на коронавірус. Єдиний спосіб уникнути колапсу медичної системи - це вакцинуватись.

Про це 13 жовтня в ефірі ТСН.19:30 сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

"Самі по собі цифри інфікування не свідчать ні про що. Сьогодні ми говоримо про госпіталізації. А госпіталізації, які ростуть - це поганий сигнал. Сьогодні, як мінімум 95% госпіталізованих - це невакциновані. І коли ми нехтуватимемо вакцинацією, то будуть рости госпіталізації, а це привід оголошувати про "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки. І один регіон уже потрапив у "червону" зону - це Херсонська область. Ще мінімум 5 "на підході". А тому - вакцинуйтесь, бо це шанс запобігти колапсу медичної системи. Це - шанс подолати коронавірусну хворобу", - наголосив Віктор Ляшко.

Міністр охорони здоров’я України також розповів, що сьогодні в Україні хвора на коронавірус вагітна жінка втратила дитину. На його думку, це сталось через "фейки" про вакцинацію.

"І сьогодні всім тих, хто слухає "фейки" - хочу сказати. Сьогодні в ручному режимі сам транспортував вагітну хвору на коронавірусну хворобу до пологового будинку. На жаль, врятувати дитину не вдалось. Але хотілось би подивитись в очі тому, хто відмовив вагітну від вакцинації", - сказав Віктор Ляшко.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, у Львові в лікарні збільшують кількість місць для хворих на коронавірус.

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