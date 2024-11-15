Вагітні підлітки, відкриті душові та відсутність туалетного паперу: Україну сколихнули гучні скандали в інтернатах

Туалет без дверей, душ раз на тиждень, сексуальне насильство у 8 років і вагітні неповнолітні - усе це виявлене у дитячих спецзакладах Львівщини та Тернопільщини моніторингом омбудсмена спричинило скандал в країні. Поліція розпочала слідство. Інтернати все заперечили, а в уповноважений з прав людини пригрозив чиновникам кримінальними провадженнями за бездіяльність.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Що відбувається у Новосільській спецшколі на Тернопільщині

У Новосільській спецшколі-інтернаті на Тернопільщині навчаються 95 дітей із інтелектуальними порушеннями з 1 по 10 клас. Серед них діти-сироти та з інвалідністю. На заклад щороку виділяють з бюджету 20 мільйонів гривень. Проте моніторингова група з представником омбудсмена, яка приїзджає в інтернат без попередження, виявляє численні порушення побутових умов дітей.

Умови в інтернаті на Тернопільщині

Коли ТСН приїздить до Новосільської спецшколи побачити все на власні очі, то туалетний папір з'являється у дітей, двері до душової кабінки спецінтернату зачинені.

Душ по графіку раз в тиждень. Як мають помитись з таким графіком за один вечір майже сотня дітей і як це зробити приватно підліткам кореспонденту ТСН пробують пояснити.

"Діти миються - кожну п'ятницю. Вихователь стежить, сіточка перегородки. Усамітнюються вони за шторками", - кажуть працівники інтернату.

Працівники інтернату згадують, що 15 років тому у дітей такого душу не було, а мились надворі. Діти не мають доступу до базового розвитку - іграшок, запевняє учасниця моніторингу багатодітна мама-усиновлювачка Інна Мірошніченко.

На фото кімната повна іграшок, проте вона найчастіше зачинена, дізнаються експерти від дітей

"У дітей є іграшки в невеликій кількості, всі вони за зачиненими дверима. І ці двері біля кабінету, які десь недалеко від кабінету директора, дуже далеко від дітей. Тому що вас приведуть в цю кімнату і покажуть, дивіться, як у нас багато іграшок, як у нас багато різних речей для дозвілля. Сфоткайте іграшку і покажіть, вони не впізнають її, бо вони її в очі не бачили. Від цих іграшок ще не відклеєні етикетки, діти ними не користуються", - кажуть експерти.

Відкриті душові в інтернаті

Напередодні тут в інтернаті була інша контролююча перевірка. На столі наслідки бенкету. Також моніторингова група на Тернопільщині виявила учнів 8 класу, які не вміють читати. Працівники інтернату не змогли їм показати розроблені плани індвидуального розвитку і потреб дитини. А висновки щодо діагнозів, за якими дітей приймають в спецшколу застарілі і не оновлені по 3-4 роки.

Сексуальне насильство над дітьми

Крім Новосільської спецшколи на Тернопільщині, моніторингова група за останній місяць перевірила ще два спецзаклади на Львівщині. В усіх зафіксовані численні і схожі порушення, серед яких - недотримано базові права дітей на освіту, на приватність, на медицину , а також випадки фізичного та сексуального насильства.

На Львіщині триває слідство, де у сексуальному насильтві щодо вихованки звинувачено керівника закладу.

На Тернопільщині у спецшколі зафіксовано два випадки сексуального насильства між вихованцями, серед них дитина 8 років. Триває слідство, в інтересах дітей усі деталі приховані.

Інтернат

У Новосільському інтернаті Тернопільщини усе заперечують. Дітей, які скаржились на сексуальні домаганя, нині з усіх інтернатних закладів перевели в інші безпечні умови. І уже на новому місці перевіряльники виявили вагітну неповнолітню, батько якої теж дитина того ж закладу. Моніторингова група акцентує - сексуальні стостунки в інтернатах дорослими не регламентуються, а якщо трапляється вагітність, то над майбутньою мамою знущаються.

Проте найвагомішим порушенням в Офісі омбудсмена називають - те що дітям роками не шукають родини. Так нині семеро дітей з перевірених моніторингом інтернатів переміщені в благодійний фонд, і їм уже потенційно підбирають прийомні сімї.

Що відомо про реформи інтернатів

Експерти наголошують - в Україні 7 рік триває реформа інтернатів. Найкращим середовищем для розвитку дитини у світі визнано сім'ю. У спецзакладах величезні кошти йдуть на утримання будівель, а не розвиток дитини. Моніторингова група обіцяє такі перевірки без попереджень в спецзкладах пройдуть по всій Україні. Порушникам загрожуватимуть кримінальні провадження за бездіяльність, якщо нічого не буде виправлено. Нині в інтернатах України залишається понад 60 тисяч дітей.

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