"Вагнерівці" у Білорусі: у Зеленського пояснили, чи існує загроза повторного наступу з півночі

У Зеленського вважають, що "Вагнер" розділять на чотири частини.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, що загрози наступу з півночі наразі немає, оскільки до Білорусі переміститься лише частина терористів "Вагнера". Також українсько-білоруський кордон надійно укріплений.

Таку думку представник ОП висловив в етері "Сніданку з 1+1" 29 червня.

Подоляк наголосив, що після бунту Пригожина ПВК "Вагнер" фактично зникла. Він вважає, що цю терористичну організацію поділять на 4 частини.

"Те, що Пригожин у Білорусі для України не має ніякого сенсу, бо ПВК "Вагнер" більше не існує. Вона (ПВК "Вагнер" - ред.) буде розподілена на чотири частини: одна залишиться на контракті в Міноборони РФ та воюватиме проти України. Окрема частина - це колишні "зеки", яких теж заберуть на контракт у Міноборони. Ще частина підпише контракти з росгвардією та буде на внутрішньому російському ринку. Третя складова - повернеться до Африки, бо це основні їхні бізнес-активи. До речі, ймовірно і Пригожин працюватиме на Африку. Четверта частина залишиться тренувати білоруський спецназ", - вважає Подоляк.

Нагадаємо, після невдалого бунту терориста Пригожина відправили до Білорусі. Після цього почали публікувати інформацію про те, що там нібито побудують бази для "Вагнера". Через це у Польщі укріплюватимуть кордон. Поляки вважають, що російських терористів у Білорусі там може бути до 8 тисяч.

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