"Вагнерівці" знову повернуться до України?: експерт розповів, за яких умов це станеться

Після загибелі ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина з’явилася інформація про те, що начебто ця ПВК, навпаки, посилиться, коли увійде до складу ЗС РФ.

В коментарі для ТСН.ua військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив думку про те, як загибель Пригожина вплине на війну в Україні.

"Ні, "Вагнер" не посилиться, - каже Олександр Коваленко. - Мені здається, все буде навпаки. Найімовірніше, "вагнерівці" будуть інтегровані до ЗС РФ, їх змушуватимуть підписувати контракти. Через деякий час вони знову з’являться на території України в зоні бойових дій. Але в них не буде харизми, замінити Пригожина ніким. Якщо казати про рівень медійності, то другої такої особистості в ПВК "Вагнер" не знайти".

До цього Коваленко додав, що Пригожин не був грамотним військовим.

"В першу чергу він був шоуменом. Він міг грати на публіку, дуже добре сприймався категорію середньостатистичних росіян із середньої полоси Росії, категорією без інтелектуальної розвиненості. Він, до речі, мав такий собі електорат, більший, ніж у Путіна. Це, до речі, одна з головних причин того, чому його ліквідували. Він ніс загрозу для Путіна і як політичний опонент", - резюмував експерт.

Нагадаємо, експерти розповіли про можливі наслідки загибелі Пригожина для Росії і вплив на війну в Україні.

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