Вагітна у 15: у Харкові суд покарав чоловіка за інтим із неповнолітньою

У Харкові покарали чоловіка за інтим із неповнолітньою / © pixabay.com

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У Харкові засудили чоловіка, від якого завагітніла 15-річна дівчина.

Про це йдеться у вироку Немишлянського районного суду м. Харкова.

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Історія знайомства та виявлення вагітності

Згідно з матеріалами судової справи, на початку травня 2025 року повнолітній харків’янин познайомився в інтернеті з дівчиною, якій на той момент ще не виповнилося 16 років. Невдовзі між ними розпочалися романтичні стосунки, і дівчина почала періодично приїздити та жити в помешканні чоловіка.

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За даними слідства, між ними відбувалися добровільні статеві акти. Обвинувачений достовірно знав про неповнолітній вік своєї обраниці.

У листопаді 2025 року дівчина дізналася про свою вагітність та повідомила про це чоловіка. У січні 2026 року вона звернулася за медичною допомогою до Харківської обласної клінічної лікарні, де лікарі підтвердили прогресуючу вагітність терміном 15 тижнів.

У липні 2026 року дівчина народила дитину.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Позиція обвинуваченого та каяття

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України (вчинення повнолітньою особою дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку).

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Чоловік щиро розкаявся у вчиненому, підтвердив усі обставини справи та не оспорював докази, викладені в обвинувальному акті. З огляду на це суд розглянув справу у спрощеному порядку.

Рішення суду

При призначенні покарання суд врахував ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке належить до категорії нетяжких злочинів, відсутність обставин, що обтяжують покарання, а також щире каяття як пом’якшувальний чинник.

Також було взято до уваги, що обвинувачений раніше не судимий, має вищу освіту та на момент винесення вироку має малолітню дитину.

Немишлянський районний суд міста Харкова ухвалив:

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Визнати чоловіка винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 155 КК України та призначити йому покарання у вигляді 2 років обмеження волі .

На підставі ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням , встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік .

Покласти на засудженого обов’язки періодично з’являтися для реєстрації до органів з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання.

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