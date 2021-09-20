Вакарчук зібрав на безкоштовному концерті "Океану Ельзи" 10 тисяч людей і прокоментував народження сина

На концерт пускали лише вакцинованих слухачів або тих, хто мав негативний тест на коронавірус.

10 тисяч людей - на безкоштовному концерті Океану Ельзи. Такий подарунок Львову Святослав Вакарчук зробив до дня народження університету імені Івана Франка, де співак навчався, а його батько був ректором 20 років.

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Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, на концерт пускали вакцинованих або з негативним тестом на коронавірус. Сцену розмістили перед входом у виш, а на його будівлю спроектували світлову інсталяцію.

Новини України: на безкоштовному концерті "Океану Ельзи" зібралося 10 тисяч людей

ТСН Вакарчук прокоментував і народження сина. Є інформація, що мамою хлопчика стала нова обраниця музиканта - 39 річна Євгенія Яцута, генеральна продюсерка українського продакшена. Але сам співак цього не підтверджує і про сина публічно говорити не хоче.

"В українських сім’ях, як і в багатьох інших сім’ях, батьки стараються не афішувати особисте життя, щоб дати дітям в перший час повноцінно стати на ноги без зайвої уваги. Я дотримуюся цих традицій, думаю, всі українці мене в цьому розуміють", - прокоментував Святослав Вакарчук.

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