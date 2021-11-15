Вакцинація чи відсторонення: в Держпраці дали відповіді на актуальні запитання

Відсторонення стосується COVID-невакцинованих робітників.

Вже тиждень, як в Україні можуть відсторонювати від роботи нещеплених від коронавірусу співробітників. Норма стосується представників державної служби, вишів, технікумів, училищ, шкіл і дитсадків. Від 15 листопада такі карантинні правила діють і для депутатів парламенту.

Відповіді на головні питання щодо відстороненняя в ефірі "Сніданку з 1+1" дав в.о. голови Державної служби України з питань праці Ігор Дегнера.

Чи можливе звільнення?

"Звільнити з роботи не можуть. Якщо людина відмовляється від щеплення, то це однозначно не є підставою від звільнення. Якщо дійде до звільнення, то законодавство передбачає кілька видів відповідальності. Зокрема, якщо працівник звернеться до Держпраці і перевірка виявить порушення законодавства, то ми застосуємо фінансові санкції - від мінімальної зарплати. Якщо працівник звернеться до суду, щоб поновитися на посаді, то до рішення суду йому буде нараховуватися середня зарплата".

Яка тривалість відсторонення?

"Є два ключових моменти: усунення причин, які призвели до відсторонення (людина отримала хоча б першу дозу вакцинації) або закінчення карантину".

Чи зберігається заробітна плата?

"На термін, коли людину відсторонили від роботи, зарплата не зберігається".

Чи зберігається робоче місце за працівником?

"За людиною, яку відсторонили, зберігається робоче місце. Роботодавець на час, поки відсутній невакцинований працівник, може прийняти іншу людину. Але до моменту повернення на роботу співробітника, який був відсторонений".

Немає вакцини – немає роботи: чи мають право роботодавці звільняти нещеплених працівників

Чи можна взяти відпустку замість відсторонення?

"Працівник може піти у відпустку - замість відсторонення від роботи. Втім, тут варто зауважити. Відпустки поділяються на ті, що за графіком, і ті - що не за графіком. Щодо перших, то роботодавець зобов'язаний відпустку надати, незважаюч ні на що. Якщо відпустки не за графіком, то слід домовлятися з роботодавцем".

Чи можна перевестися на дистанційку?

"Є нюанс. Дистанційна робота - це один із режимів роботи. А обов'язок, який виникає в роботодавця, за статтею 12 закону "Про захист від інфекційних захворювань" - відсторонення працівника від роботи незважаючи на те, який режим він має".

Чи діє соціальний пакет на час відсторонення?

"На період відсторонення працівника від роботи лікарняні листи не передбачені. Щодо додаткових гарантій від роботодавця, страхуваня, наприклад, тут жодних обмежень немає. Роботодавець може надавати будь-які гарантії. Утім, це все притаманне лише тоді, коли працівник офіційно працевлаштований".

Чи можуть відсторонити працівника з протипоказаннями до щеплення?

"Нормативні акти передбачають, що працівник не відсторонюється, якщо він має протипоказання, які підтвердженні довідкою. МОЗ її затвердило. Її можна взяти в сімейного лікаря".

Як повідомлялося, цього тижня у школах України виникали скандали, викликали поліцію через те що невакцинованим учителям на роботу приходити заборонено. Але й ті школи, де щеплені практично всі, в деяких містах дістали команду: не відкриватися. Не спрацьовує навіть заклик глави уряду Дениса Шмигаля повернутися до очного навчання у всіх навчальних закладах, бо так рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я.

Читайте також:

Вимагали покинути школу: в Олександрії поліцейські прийшли на урок до вчительки-антивакцинаторки

На Прикарпатті антивакцинатори увірвалися до ліцею через відсторонену вчительку : госпіталізували директора закладу

: госпіталізували директора закладу "Нагадує ГРВІ у важкій формі": академік розповів про небезпеку штаму "Дельта"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання