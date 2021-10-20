Вакцинація і робота: чи стане обов'язковою вимогою наявність COVID-щеплення для працівників

Вакцинація і робота: чи стане обов'язковою вимогою наявність COVID-щеплення для працівників

Наразі йдеться лише про рекомендації.

Наразі менше п'яти відсотків українських компаній ставлять як умову COVID-вакцинацію, щоб той чи інший кандидат міг стати їхнім співробітником.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів директор з розвитку бізнесу Андрій Данілюк.

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За його словами, це швидше за все - лише рекомендації. Наразі, експерт каже, що не бачив резюме, в якому зазначається - вакцинований кандидат чи ні.

"Офіційно немає в публічному доступі вакансій, де зазначається як вимога чи рекомендація наявних щеплень від коронавірусу. Але під час інтерв'ю компанії досить часто ставлять це запитання. Особливо, якщо стосується таких сфер як роздрібна торгівля, робота з населенням, надання послуг", - каже він.

COVID-19 і ринок праці: як пандемія вплине на умови роботи в Україні

Фахівець вважає малоймовірним в Україні "італійський сценарі", де всі працівники повинні мати або COVID-щеплення, або негативний ПЛР-тест.

За його словами, за два роки пандемії компанії розробили велику кількість адаптацій до умов, а вакцинація - це лишень один зі способів полегшити ці інструменти: гучкий графік, віддалену роботу, гібридні команди тощо. "Враховуючи ті заходи, які мають компанії, то такий сценарій малоймовірний", - наголосив Андрій Данілюк.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Зокрема, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники: центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема, спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти тощо.

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