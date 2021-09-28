Вакцинація освітян: у МОН розповіли, хто і чому перебуває "під пильним контролем"

Вакцинація освітян: у МОН розповіли, хто і чому перебуває "під пильним контролем"

Найбільше щеплених педагогів у столиці.

Вакцинація освітян прискорилася: на дистанційній формі навчання зараз на чверть менше шкіл, ніж було минулого тижня.

Про нові дані в ефірі Сніданку з 1+1 розповіла заступниця міністра освіти Віра Рогова.

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За її словами, Міносвіти щодня збирає інформацію про COVID-щеплення серед освітян. "Ситуація з кількістю вакцинації у нас покращується. Якщо у минулу п'ятницю було понад 4600 закладів на дистанційному навчання, то сьогодна таких шкіл 3300", - розповіла Віра Рогова.

Найбільше щеплених педагогів у Києві, а також у Сумській, Черкаській, Луганській, Донецькій областях. Найменше - у Вінницькій та Одеській областях, а також на заході.

Заступниця міністра освіти Віра Рогова розповіла про освіту в умовах карантину

Під "пильним контролем" наразі шість регіонів - це Волинь, Прикарпаття, Львівська, Вінницька, Одеська і Рівненська області, де на дистанційці перебуває зараз понад 40% шкіл.

Нагадаємо, у МОЗ оприлюднили попередній список професій, обов'язкових до щеплення проти COVID-19. Якщо працівники визначених сфер відмовляться від щеплення, їх відсторонять від виконання обов'язків. Зокрема, йдеться про працівники таких сфер: центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів; місцевих державних адміністрацій; закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.

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