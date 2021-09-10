"Вакцинація працює": лікар з Ізраїлю розповів про ситуацію з COVID-19 в його країні

"Вакцинація працює": лікар з Ізраїлю розповів про ситуацію з COVID-19 в його країні

За його словами, невакцинованих молодих в 9 разів більше помирає, ніж вакцинованих людей похилого віку.

Лікар-реаніматолог з Ізраїлю Борис Бриль розповів, як йдуть справи з коронавірусом в його країні.

Про це медик розповів у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Насправді у нас все позитивно. Як ми поклали його (вірус) на лопатки, так він і залишився лежати. Тому що якщо ми говоримо про кількість хворих — точніше, ПЛР-позитивних тестів (11-12 тисяч, зараз 6 тисяч) — це ми говоримо тільки про ПЛР-позитивні тести. При тому, що Ізраїль в районі 1,5% населення в добу перевіряє", — заявив Бриль.

За його словами, в Ізраїлі десь 60-70 тяжкохворих на добу надходять до лікарень — це ті, які реально потребують госпіталізації. Медик зазначає, що така кількість — мізер для всіх лікарень Ізраїлю.

Якщо говорити про смертність COVID-хворих в Ізраїлі, то 50% смертей під час цієї хвилі — це невакциновані люди.

"А якщо ми розділимо населення на вакцинованих і невакцинованих, приберемо звідти дітей, тому що діти в принципі не вмирають, то у нас вийде співвідношення 90% до 10%. При тому, що ці 10% невакцинованих — це досить молоді люди. Смертність в кількості у 90% ідентична смертності у 10%", — говорить лікар-реаніматолог.

Бриль повідомив, що невакцинованих молодих в 9 разів більше вмирає, ніж вакцинованих людей похилого віку. Це свідчить про те, що вакцинація однозначно працює.

"Якщо ми візьмемо групу, яка отримала третю вакцину, ми побачимо лише 2 смерті. Коефіцієнт смертності становить 0,0001. Що показує досить велику ефективність. Плюс зниження зараження в групі, яка отримала три вакцини. Крім цього, зростання почалося в серпні, коли релігійні школи починають вчитися. Зростання було пов'язане з початком навчального року в релігійному секторі. Зараз, можливо, буде ще трохи зростання. Але в принципі у нас прогнози більш-менш нормальні в плані важких хвороб. І так, це було спрогнозовано — може бути, в якийсь меншій мірі. Але в загальному ситуація не виходить з-під контролю. Сьогодні я в реанімацію заходив — 25 пацієнтів. Два з них — 92 і 87 років. Онкологічні. Один з пересадкою нирки. Вони вакциновані, у важкому стані — швидше за все підуть, на жаль. І всі інші — невакциновані до 50-ти років ", — підсумував Борис Бриль.

Лікар-реаніматолог Борис Бриль описав поточну ситуацію із зараженням коронавірусом в Ізраїлі

Нагадаємо, що в Ізраїлі стурбовані масовими зараженнями коронавируса своїх громадян в Умані.

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання