Вакцинація просто на вулиці: на Сумщині щеплення проти COVID-19 проводять у дворах багатоповерхівок

Вакцинація просто на вулиці: на Сумщині щеплення проти COVID-19 проводять у дворах багатоповерхівок

Щоб вакцинуватися достатньо лише показати документ, що посвідчує особу, і не мати протипоказань.

На Сумщині, в Шостці, мобільна бригада кожного дня працюватиме в дворах багатоповерхівок у різних районах міста, щоби якомога більше містян могли щепитися від коронавірусу. Адже поки що в Шостці щеплено лише 20-ть відсотків населення. А хворих на COVID-19 — щодня більшає, - про це йшлося в сюжеті ТСН.19:30 28 вересня.

Мобільний пункт вакцинації розгорнули прямо у дворі 14-типоверхівки. Поки одні приглядаються, визираючи з вікон спостерігають за сусідами, інші вже – вакцинуються.

О 10-й ранку, щойно у двір в"їжджає машина швидкої починають збиратися люди. Кажуть, що це – дуже зручно. Вийшов з під’їзду, тебе відразу оглянув лікар і – отримуєш щеплення.

Щоб вакцинуватися достатньо лише показати документ, що посвідчує особу, і не мати протипоказань. На заповнення згоди та саме щеплення – йде не більше 10 хвилин.

Містянам пропонують три види вакцини на вибір. Після щеплення багато хто дзвонить знайомим та агітує прийти до мобільного центру.

Розгорнути мобільні центри просто у дворах багатоповерхівок міська влада вирішила через стрімкий ріст захворюваності на COVID-19. Щотижня хворих удвічі більшає. Аби зупинити хвилю, кампанію з вакцинації вирішили розгорнути просто на вулиці.

За 2,5 години у дворі від ковіду щепилися три десятки містян. Далі автобус поїде до іншого будинку. Щодня з десятої до третьої дня мобільний центр вакцинації курсуватиме за різними адресами Шостки.

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