Вакцинація вагітних, осіб з онкологією і після перенесеного COVID-19: Ляшко відповів на популярні перестороги українців

Вакцинація вагітних, осіб з онкологією і після перенесеного COVID-19: Ляшко відповів на популярні перестороги українців

Протипокази до щеплення має встановлювати лише лікар.

Протипоказання до вакцинації проти коронавірусу може встановлювати сімейний лікар або медик, який лікує, та надати відповідний висновок про тимчасові чи постійні протипокази. Перенесений COVID-19, як і імунодефіцит чи онкологічна хвороба, не є протипоказами до вакцинації.

Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу 1 листопада.

Ляшко наголосив, що за потреби лікар може направити пацієнта до профільного спеціаліста, за висновком якого остаточно ухвалюється рішення, чи здійснювати вакцинацію одразу чи відтермінувати її до певного часу.

"Якщо в пацієнта є протипоказання до щеплення однією з вакцин проти COVID-19, то він має вакцинуватися іншими типами вакцин. Єдиним абсолютним постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є анафілактична реакція на першу дозу цієї вакцини. У цьому випадку пацієнтові буде рекомендовано щепитися від COVID-19 іншою вакциною за умови її наявності. Якщо у пацієнта є алергія на один із компонентів вакцини від COVID-19, йому також слід щепитися іншою вакциною", - пояснив Ляшко.

Після перенесеного COVID-19 допускається відтерміновування вакцинації не довше як на 3 місяці від часу перебігу коронавірусу.

Якщо особа вакцинувалися проти інших інфекційних хвороб, то щеплення проти COVID-19 може бути проведене через 14 днів. Виняток - інактивована вакцина проти грипу, яку можна вводити одночасно з антиковідною вакциною в різні руки.

Вагітність та грудне вигодовування також, як нагадав Ляшко, не є протипоказаннями до вакцинації.

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"Навпаки, закликаю кожну родину, у якій є вагітні жінки, свідомо віднестися до небезпеки і вакцинувати вагітну, дозволеною вакциною у всьому світі - Pfizer. Ви врятуєте життя і жінці, і дитині", - наголосив голова МОЗ.

Крім того, Ляшко додав, що вакцинація проти COVID-19 осіб з онкопатологією є пріоритетною. Щодо осіб з імунодефіцитом, які мають вищий ризик важкої хвороби та смерті від COVID-19, вони можуть і повинні вакцинуватися.

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"Перевірка кількості антитіл або інші лабораторні дослідження перед вакцинацією від COVID-19 не потрібні", - нагадав очільник МОЗ.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

У МОЗ розповіли, що захворіти повторно коронавірусом після одужання є ризик через 3-5 місяців. Утім, є випадки повторного інфікування з інтервалом у 1,5 місяця.

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