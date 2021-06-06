Вакцинація від COVID в Україні: де щепитися та який механізм запису в чергу

Уже другий тиждень щовихідних у великих містах діють центри масової вакцинації.

Крига недовіри до щеплень, здається, скресає. І вакцинованих від COVID стає більше. Ідея центрів масової вакцинації спрацювала. У Києві, Львові та Одесі минулими вихідними за два дні щепили майже 5 тисяч людей. У суботу, 5 червня, лише в київському центрі - ще дві з половиною тисячі, повідомили в КМДА.

Про це 6 червня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Тепер такі самі центри відкрили в Рівному, Тернополі, Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях Полтавської області.

Колють за тим же принципом:

тих, хто записався в чергу в сімейних лікарів;

чи через додаток "Дія".

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А от громадян України з території ОРДЛО будуть пропускати для вакцинації на підконтрольну територію навіть без самоізоляції. Їх цього тижня почали записувати в контакт-центрі МОЗу за номером 0-800-60-20-19.

До речі, головний відповідальний за епідситуацію в Україні цього тижня змінився. Головним санітарним лікарем держави замість Віктора Ляшка, який став міністром, призначили Ігоря Кузіна. Він за фахом лікар-епідеміолог. І досі працював у Центрі громадського здоров'я. В інтерв'ю ТСН він повідомив, що держава вже законтрактувала близько 20 мільйонів доз вакцини. І за розрахунками МОЗу, нестачі вакцин не має бути.

І ще одна гарна новина тижня - вакцина, якою щеплюють українців зараз, а саме "Коронавак", отримала схвалення від Всесвітньої організації охорони здоров’я. І хоч поки що зі статусом для екстреного застосування, це дасть змогу видавати міжнародне свідоцтво всім, хто пройшов повний курс щеплення, тобто отримав дві дози. Що важливо для тих, хто зібрався мандрувати.

Новини тижня: щеплених від COVID-19 українців стає більше, відкрилися ще кілька центрів вакцинації

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