Вакцинація йде до вас: у Шостці почали щеплювати містян просто під під’їздами багатоповерхівок

Вакцинація йде до вас: у Шостці почали щеплювати містян просто під під’їздами багатоповерхівок

У місті медики фіксують різке збільшення хворих, тож вирішили прискорити вакцинацію.

На Сумщині вирішили повторити досвід Кропивницького: щеплення почали організовувати у дворах житлових будинків. Просто зараз це відбувається у Шостці. Тож ті, хто хотів отримати вакцину і не мав часу йти в амбулаторю, може зробити це біля свого під’їзду.

Про це повідомляє кореспондент ТСН Оксана Солодовник.

Черг ще немає, бо люди поки приглядаються, визирають з вікон і спостерігають за сусідами, що вирішили щепитися.

Мобільний центр вакцинації розгорнули у дворі 14-типоверхівки. О 10 ранку, щойно під’їхала машина швидкої, відразу потроху почали збиратися люди. Кажуть, що це дуже зручно - вийшов з під’їзду, тебе відразу оглянув лікар і отримав щеплення.

«Я вважаю, що треба більше інформувати людей, що виїжджають такі бригади і у дворах проводять такі щеплення», - каже мешканець Роман.

«Такий от мобільний пункт для вакцинації населення, яке з якихось причин не може прийти в поліклініку, не знаходить для цього вільного часу. Ми орієнтовані на літнє населення, яке не знаходить сили, і їм простіше ідучи на ринок, чи в магазин прийти, зробити вакцинацію зараз», - заявляє директор Шосткинського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Жук.

Мобільний центр вакцинації працюватиме з 10 до 15 години. Щодня за різними адресами. Містянам пропонують три види вакцини – «Пфайзер», «Коронавак» та «Астразенеку» – на вибір. Щоби вакцинуватися – достатньо лише мати із собою документ, що посвідчує особу, і звісно не мати протипоказань.

Розгорнути мобільні центри в дворах багатоповерхівок міська влада вирішила через стрімкий ріст захворюваності на коронавірус у Шостці. За даними медиків, хворих щотижня більшає чи не удвічі. Щоби зупинити цю хвилю мобільні бригади виїздили на підприємства і там проводили щеплення.

За минулий тиждень у Шостці провакцинували майже півтори тисячі людей, і це досить висока цифра. Але нині в місті щеплено лише 20 відсотків населення. І після того, як спалахи коронавірусу почали фіксувати у навчальних закладах, то кампанію з вакцинації вирішили розгорнути просто на вулиці.

Новини України: у Сумській області організовують щеплення у дворах житлових будинків

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